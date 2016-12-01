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خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 23:45 خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا | مجتمع
خبر سار لأهل طنجة...خطان جويان جديدان يربطان طنجة بباريس ومالقا
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شوف تيفي : عبدالقادر الفطواكي

تم اليوم الخميس رسميا من مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة , إعطاء الانطلاقة الرسمية لخطين جويين يربطان بين مدينة البوغاز ومطار شارل ديغول بباريس ومالقة الاسبانية.

وسيمكن الخطان الجويان الجديدان من تعزيز شبكة النقل الجوي الرابطة بين مطار ابن بطوطة وفرنسا وإسبانيا، واللذان تؤمنهما الشركة "العربية للطيران المغرب" ذات التكلفة الاقتصادية.

وسيساهم الخطان الجديدان، حسب الشركة المنظمة للرحلتين، في تعزيز الخطوط الجوية نحو القارة الاوروبية، التي تعرف إقبالا مهما من طرف المسافرين بشكل عام والسياح بشكل خاص، وكذا دعم التبادل الاقتصادي والثقافي والسياسي بين المغرب وفرنسا وإسبانيا.

وحسب المصدر ذاته، فإن الخطين الجديدين من شأنهما أيضا تعزيز الخدمات السياحية وتطوير شبكة الشركة نحو أوروبا بشكل عام، وتوفير رحلات ب"جودة عالية مقابل أفضل سعر" .

حري بالذكر أن مطار ابن بطوطة شهد منذ فاتح يناير الى نهاية شهر اكتوبر، عبور 716 ألف و901 مسافر نحو مختلف الاتجاهات الوطنية والدولية، بارتفاع بلغت نسبته 83ر5 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية , كما بلغت نسبة المسافرين المستعملين لمطار طنجة الدولي ابن بطوطة القادمين من إسبانيا، خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، 73ر35 بالمائة، ومن بلجيكا 26ر26 بالمائة، ومن فرنسا 39ر18 بالمائة، ومن هولاندا 78ر12 بالمائة، ومن بريطانيا 35ر3 بالمائة، ومن البرتغال 30ر2 بالمائة، ومن تركيا 58ر0 بالمائة، ومن ألمانيا 53ر0 بالمائة، ومن دول أخرى مختلفة 08ر0 بالمائة.

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تم اليوم الخميس رسميا من مطار ابن بطوطة بمدينة طنجة إعطاء الانطلاقة الرسمية لخطين جويين يربطان بين مدينة البوغاز ومطار شارل ديغول بباريس ومالقة الاسبانية.

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