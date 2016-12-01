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مثير.. شوفو شحال من مليار كيخسر المغرب بسبب الجريمة

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 23:43 مثير.. شوفو شحال من مليار كيخسر المغرب بسبب الجريمة | بوليتيك
مثير.. شوفو شحال من مليار كيخسر المغرب بسبب الجريمة
يحتاج المغرب سنويا إلى إنفاق مليارات الدراهم من أجل إحلال السلم وضمان الأمن، حيث أوضح تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة أن المغرب أنفق سنة 2015 ما يفوق 16 مليار دولار ''حوالي 130 مليار درهم''

"شوف تيفي"

يحتاج المغرب سنويا إلى إنفاق مليارات الدراهم من أجل إحلال السلم وضمان الأمن، حيث أوضح تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة أن المغرب أنفق سنة 2015 ما يفوق 16 مليار دولار "حوالي 130 مليار درهم" من أجل ضمان أمنه وسلمه، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة فإن معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام أوضحت أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و 2015، مقارنة بسنة 2013،حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتيهما ما يفوق 16مليار دولار للفرد الواحد،وهو ما يفسر التقارير السابقة التي ذهبت إلى أن أمن المغاربة وسلامتهم الشخصية تراجعت بفعل ارتفاع مجموعة من العوامل،من ضمنها ارتفاع معدلات الجريمة والاتجار في البشر والاضطرابات الاجتماعية والعنف السياسي والجرائم، حيث أدت هذه العناصر إلى إضعاف السلامة الشخصية للأفراد.

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