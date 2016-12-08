شركة فرنسية كتقلب على البترول في السواحل المغربية وها كيفاش ﻿

انتهت الشركة الفرنسية ''CGG'' من عملها في السواحل المغربية، حيث جابت منها 4200 كيلومتر من أجل البحث عن الغاز والبترول.

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انتهت الشركة الفرنسية "CGG" من عملها في السواحل المغربية، حيث جابت منها 4200 كيلومتر من أجل البحث عن الغاز والبترول.

وكشف الموقع الرسمي للشركة الفرنسية المذكورة المتخصصة في التنقيب عن البترول، أنها سلمت المغرب تقريرا مفصلا حول نتائج عملها ونتائج المسح الثلاثي الأبعاد عبر تقنية المسح الزلزالي.

وحسب المصدر ذاته فإن السلطات المغربية سبق وأن تسلمت تقريرا قبل ذلك وهو عبارة عن دراسة همت 1700 كيلو متر من التراب المغربي، وذلك من أجل الهدف ذاته.