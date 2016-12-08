سابقة: قيادية بحزب أخنوش تعلن عدم تضامنها مع سعد لمجرد ﻿

في سابقة من نوعها وغير مسبوقة خرجت الحقوقية والقيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار نعيمة فرح بتدوينة مثيرة خاصة بالفنان سعد لمجرد.

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في سابقة من نوعها وغير مسبوقة خرجت الحقوقية والقيادية بحزب التجمع الوطني للأحرار نعيمة فرح بتدوينة مثيرة خاصة بالفنان سعد لمجرد.

وقالت القيادية في تدوينتها عذرا سعد لمجرد، لن اتضامن معك. عذرا سعد لمجرد،لن ألبي الدعوات التي تطالب بالتظاهر تضامنا معك. وعذرا للأم نزهة الركراكي فلن أقف مع الجوقة منادية بإطلاق سراح سعد.

وعذرا للأب البشير عبدو لن أخرج ولن أصيح مطالبة بفك أسر الإبن سعد. ومع اعتذاري أؤكد إني أحب نزهة وأقف مبهورة أمام أدائها الرائع، كما أني أعشق صوت الأب البشير وأتمايل أحيانا مع سرعة إيقاع سعد.ومع ذلك لن أتضامن لأن القضية أو بعبارة أصح التهمة لأن فيها اعتداء على جسد إنسان...اعتداء على كرامة ومس بحرية الطرف في القبول أو الرفض.

لن أتضامن لأن الموضوع هو تهمة اغتصاب ومحاولة أخذ شيء بدون رغبة من الجهة الأخرى.

لن أتضامن لأن الحقوقية بداخلي ترفض أن يأخذ أي كان شيئا ما بالقوة والاغتصاب. .فقط لأنه أقوى وأشهر وألمع أو لأنه يعتبر ذلك حقه المشروع. لكني بالمقابل أطالب بإحقاق الحقيقة ومواصلة البحث حتى يثبت الصادق والكاذب في هذه النازلة....وأعتذر من كل المعجبات ومن كل المحبات ومن كل الأخوات ومن كل الأمهات. .فلن انتصر للمغتصب حتى ولو كان أبي أو أخي أو ابني. ..لكني مع ذلك لا أرغب في أن يسجن لمجرد إذا كان بريئا. وأتمنى من كل قلبي أن يكون بصدق ضحية لمؤامرة ما.

المثير في الأمر أيضا أن تعليقات رواد صفحتها تبنى رأيها هذا، ومنهم من ضم صوته لصوتها معبرا بكلمة "عين العقل"..ومن المحتمل أن تثير تدوينة نعيمة فرح ردود فعل قوية خصوصا وأنها معروفة بحكمتها وتحليلها السياسي والحقوقي الرصين وتحظى باحترام جل الفاعلين السياسيين والحقوقيين داخل وخارج المغرب..