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الملك يعود لأرض الوطن لإحياء عيد المولد النبوي

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 22:59 الملك يعود لأرض الوطن لإحياء عيد المولد النبوي | بوليتيك
الملك يعود لأرض الوطن لإحياء عيد المولد النبوي
بعدما غادر المغرب يوم الثامن عشر من أكتوبر الماضي متوجها إلى روندا أولى محطات جولته الإفريقية الحالية، ينتظر أن يعود الملك محمد السادس إلى البلاد لإحياء ذكرى المولد النبي التي تحل يوم الاثنين

"شوف تيفي"

بعدما غادر المغرب يوم الثامن عشر من أكتوبر الماضي متوجها إلى روندا أولى محطات جولته الإفريقية الحالية، ينتظر أن يعود الملك محمد السادس إلى البلاد لإحياء ذكرى المولد النبي التي تحل يوم الاثنين المقبل.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فإن الملك الذي طاف بين دول وشرق وجنوب وغرب إفريقيا، كان قد عاد إلى المغرب بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة ضمن أشغال مؤتمر "كوب 22" التي احتضنتها مراكش منتصف نونبر الماضي، قبل أن يغادر المغرب من جديد في اتجاه أثيوبيا.

وأوضحت اليومية ذاتها بأنه وبعدما قام الملك بزيارة رسمية غير مسبوقة نهاية الأسبوع الماضي إلى نيجيريا، ينتظر أن يصل الملك إلى زامبيا يوم الجمعة في زيارة دولة غير مسبوقة بدورها، فيما كان الملك قد ألقى خطاب ذكرى المسيرة الخضراء من العاصمة السنيغالية دكار.

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