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صندوق المقاصة يعلن تراجع تكاليف الغاز و ارتفاع مادة السكر

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 22:48 صندوق المقاصة يعلن تراجع تكاليف الغاز و ارتفاع مادة السكر | بوليتيك
صندوق المقاصة يعلن تراجع تكاليف الغاز و ارتفاع مادة السكر
أعلن صندوق المقاصة عن تراجعات مستمرة في نفقات صندوق المقاصة , حيث نشر الصندوق في تقرير له نشر بداية الأسبوع الجاري , أن تحملاته عرفت انخفاضا مهما خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية , موضحا أن

شوف تيفي : عبدالقادر الفطواكي

أعلن صندوق المقاصة عن تراجعات مستمرة في نفقات صندوق المقاصة , حيث نشر الصندوق في تقرير له نشر بداية الأسبوع الجاري , أن تحملاته عرفت انخفاضا مهما خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية , موضحا أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى إلى انهيار الأسعار في الأسواق العالمية للموارد المدعمة وإلى سياسة تحرير أسعار المواد النفطية بالمغرب.

وكشف التقرير الذي نشره الموقع الرسمي لحزب المصباح ، و الذي أصدره صندوق المقاصة،أن تحملات الصندوق من مجموع غاز البوتان تقلصت بنسبة 23 في المائة، مقابل ارتفاع تحملات الصندوق الخاصة بالسكر بنسبة 10 في المائة، مبرزا أن تحملات الصندوق تقلصت بنسبة 13 في المائة خلال العشر أشهر الأولى من 2016، مقارنة مع نفس الفترة من سنة المنصرم.

ذات التقرير أشار أنه إلى متم نونبر المنصرم، بلغ استهلاك غاز البوتان ما يعادل 5.433 ملايين درهم مقابل 6.574 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا انخفاضا بحوالي 1.141 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بمادة السكر، فقد أكد التقرير ذاته أن المعدل السنوي لسعر استيراد السكر الخام خلال السنة الجارية بلغ حسب الأرقام المستخلصة من الملفات المتعلقة بتسوية استيراد السكر الخام، والتي توصل بها الصندوق ما مجموعه 413.5 دولار ا للطن خلال السنة الجارية، مقابل 370.66 دولارا للطن سنة 2015، مسجلا ارتفاعا في سعر استيراد هذه المادة بنسبة 12 في المائة , موضحا أن سبب الإرتفاع يعزى إلى نمو أسعار السكر الخام في الأسواق العالمية خلال السنة الحالية، مبرزا أن مبلغ الدعم لاستيراد السكر الخام بلغ خلال الأشهر العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، ما يناهز 172 مليون درهم مقابل إيرادات بحوالي 140 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

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صندوق المقاصة يعلن تراجع تكاليف الغاز و ارتفاع مادة السكر

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