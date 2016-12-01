مشا فيها... الأمن يعتقل جزار وها علاش ﻿

لم يكن يعلم أحد الجزارين بمدينة سلا أن يصبح طرفا في قضية القتل العمد لأخوين اثنين اللذان أجهزا على شخص آخر بمدينة سلا.

شوف تيفي

لم يكن يعلم أحد الجزارين بمدينة سلا أن يصبح طرفا في قضية القتل العمد لأخوين اثنين اللذان أجهزا على شخص آخر بمدينة سلا.

وكشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بالمدينة المذكورة، وبعد أن اعتقلت التوأمين اللذان قتلا شابا بطريقة بشعة، اعتقلت أيضا جزارا وقعت أمامه الجريمة لكن بصفته مشاركا في الجريمة بطريقة غير مباشرة، حيث أن الجنوية التي قتل بها الضحية انتزعها أحد الجانيين منه وأجهز على الضحية والذي أصيب بضربة خطيرة على مستوى الفخد، عجلت بمفارقته للحياة.