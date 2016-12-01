عاجل.. رموك يستبب في حادثة سير مروعة بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة الهراويين على مستوى فران الحلوة بالبيضاء، شهدت منذ لحظات حادثة سير مروعة، أصيب خلالها طفل بجروح خطيرة.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن منطقة الهراويين على مستوى فران الحلوة بالبيضاء، شهدت منذ لحظات حادثة سير مروعة، أصيب خلالها طفل بجروح خطيرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الطفل البالغ من العمر 13 سنة، والذي كان على دراجته الهوائية، تعرض للدهس من شاحنة كبير لنقل السلع "رموك" بطريقة مروعة.

وأوضح المصدر ذاته بأن الطفل ما يزال في مكانه ما بين الحياة والموت نتيجة تأخر سيارة الإسعاف.



