سعد المجرد يتلقى هذا الخبر السار من قلب السجن.. وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

كشفت موقع يوتيوب، عن قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال سنة 2016، وذلك تحت عنوان YouTube Rewind Arabia 2016، والتي ضمت أبرز الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العام الجاري بالوطن العربي.

"شوف تيفي"



كشفت موقع يوتيوب، عن قائمة أكثر الفيديوهات مشاهدة خلال سنة 2016، وذلك تحت عنوان YouTube Rewind Arabia 2016، والتي ضمت أبرز الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العام الجاري بالوطن العربي.

وتمكن الفنان المغربي سعد لمجرد، من تصدر القائمة في المرتبة الأولى بأغنيته "أنا ماشي ساهل"، حيث حقق فيديو كليب الأغنية حوالي 93.9 مليون مشاهدة، بينما حل في الرتبة الثانية الفنان أحمد شوقي في أغنيته "تسونامي" التي حصلت على 64.7 مليون مشاهدة، تلاه في الرتبة الثالثة حمد القطان، بأغنية "ما في أحد" بحصوله على 60.4 مليون مشاهدة.

وتجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد المعتقل بسجن "فلوري" بباريس، على خلفية اتهامه باغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية، كان قد تصدر قائمة "اليوتيوب" السنة الماضية بعد أن حقق أرقام قياسية من حيث نسبة المشاهدة لأغنيته "المعلم"...جمهور المجرد يتمنى أن يكون الخبر السار الحقيقي هو الإفراج عليه قبل نهاية هذا العام..