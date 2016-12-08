مثير وبالصور.. سائحة تنشر العملة الإسرائيلية بمدينة فاس.. وهذه هي التفاصيل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن عامل فندق مصنف بمدينة فاس، تفاجأ أمس الأربعاء، بقيام سائحة إسرائيلية، بمنحه أرواق نقدية عبارة عن ''شيكل'' إسرائيلي.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن عامل فندق مصنف بمدينة فاس، تفاجأ أمس الأربعاء، بقيام سائحة إسرائيلية، بمنحه أرواق نقدية عبارة عن "شيكل" إسرائيلي.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن عامل الفندق ، اعتقد في البداية بأن الأوراق التي تحصل عليها السائح هي أوراق نقدية مغربية من فئة 50 درهم، لكنه تفاجأ بعد الإطلاع عليها بأنها أوراق نقدية إسرائيلية.



وأضاف ذات المصدر بأن السائحة وبالرغم من توفرها على أوراق نقدية مغربية، فقد أصرت على منح عامل الفندق أوراق نقدية إسرائيلية.