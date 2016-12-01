انفراد..فضيحة في قلب مهرجان مكناس..بعد الفنان نعمان لحلو..الفنان سامي يوسف طلع ليه الدم وها شنو دار+فيديو حصري ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن الفنان سامي يوسف، عبر عن استيائه من سوء التنظيم بمهرجان مكناس للموسيقى، وعن غضبه بالطريقة التي تعامل بها منظمو المرهجان معه منذ وصوله إلى المدينة الإسماعيلية.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن الفنان سامي يوسف، عبر عن استيائه من سوء التنظيم بمهرجان مكناس للموسيقى، وعن غضبه بالطريقة التي تعامل بها منظمو المهرجان معه منذ وصوله إلى المدينة الإسماعيلية.



وحسب مصدر "شوف تيفي" القريب من الفنان سامي يوسف، فإن الأخير عبر له عن صدمته الشديدة من سوء التنظيم بمهرجان مكناس، موضحا له بأنه تلقى وعودا زائفة بأنه سيحصل على إقامة ونقل ممتاز إلا أنه وجد نفسه في أوضاع غير مريحة لا تليق بمستواه الفني.



وأضاف المصدر ذاته بأن الفنان المعروف بإنشاده للأغاني الدينية، دهش من سوء التنظيم فوق الخشبة المعدة لتقديم السهرة، وضعف التجهيزات الخاصة بالصوت والإنارة.



وعلاقة بالموضوع، فقد توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مثير، ظهر خلاله سامي يوسف وهو يهدد المنظمين بالانسحاب من السهرة نتيجة الفوضى العارمة التي كانت بعين المكان.



