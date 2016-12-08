عاجل بالفيديو والصور..حالة استنفار أمني بحي السلامة بالبيضاء لحظة إعادة تمثيل جريمة محاولة سرقة حقيبة شاب وتعنيفه بواسطة سيف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ''ديور متقاعدي الجمارك'' بحي السلامة1 بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك خلال إعادة تمثيل الجريمة المروعة التي ارتكبها الملقب بـ ''الوحش'' في حق شاب الاثنين

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن "ديور متقاعدي الجمارك" بحي السلامة1 بالبيضاء، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني كبير، وذلك خلال إعادة تمثيل الجريمة المروعة التي ارتكبها الملقب بـ "الوحش" في حق شاب الاثنين الماضي،وذلك حينما قام بمهاجمته بواسطة سيف لسرقة الحقيبة التي تحتوي على مبلغ مالي قدر بـ 90 مليون سنتيم.



وحسب موفد "شوف تيفي" المتواجد بعين المكان، فإن المصالح الأمنية، جلبت معها المجرم "الوحش"، بالإضافة إلى حضور الضحية، حيث تتم في هذه اللحظات وسط حضور العشرات من

.أبناء الحي إعادة تمثيل الجريمة

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"،كانت سباقة للكشف عن تفاصيل هذه الجريمة منذ وقوعها إلى غاية اعتقال "الوحش" بمنطقة عين الشق أول أمس الثلاثاء.