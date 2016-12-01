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نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 18:31 نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش | حوادث و حقوق
نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مواطن من إحدى بلدان إفريقيا

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مواطن من إحدى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت المعني بالأمر، البالغ من العمر 48 سنة، يوم فاتح دجنبر الجاري على متن الرحلة الجوية القادمة من ساو باولو في اتجاه أبيدجان، للإشتباه في تهريبه للكوكايين داخل معدته، مضيفا أن الأمر استدعى الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد من أجل تفريغ المخدرات المهربة.

وأضاف البلاغ أن التدخل الطبي، صباح اليوم الخميس، مكن من استخراج 94 كبسولة من معدة المشتبه به، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغرام واحد و 760 غراما من الكوكايين.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

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