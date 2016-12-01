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سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 18:04 سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد
سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل
أعلنت شركة ''أورانج'' للاتصالات التي عوضت ''ميديتل'' اليوم الخميس، في يومها الأول منح زبنائها بمختلف المدن المغربية 60 دقيقة من المكالمات و 5 جيغا من الانترنيت.

"شوف تيفي"

أعلنت شركة "أورانج" للاتصالات التي عوضت "ميديتل" اليوم الخميس، في يومها الأول منح زبنائها بمختلف المدن المغربية 60 دقيقة من المكالمات و 5 جيغا من الانترنيت.

وحسب موفدة "شوف تيفي" إلى مدينة الصخيرات، عقدت صباح اليوم "أورانج" ندوة صحافية، أعلنت من خلالها انطلاقها رسميا بالمغرب.

وأضافت الموفدة بأن مسؤولي شركة أورانج المتواجدة في 29 دولة عبر العالم ، أكدوا بهذه المناسبة بأن هدفها ليس تغيير شعار ميديتل بأورونج فقط،ولكن كذلك تقديم خدمات وعروض جديدة لزبنائها.

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