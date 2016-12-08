 صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل ﻿
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صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 17:41 صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـالشمكار واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل | مجتمع
صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل
بعد أن أدلت فتاة بتصريح لشوف تيفي ليلة أمس الأربعاء، كشفت من خلاله أن المجرم الخطير الملقب بـ '' الشمكار'' قام باغتصابها بالقوة، وهو نفس المعطي الذي صرح به والد فتاة أخرى، توصلت ''شوف تيفي'' بصور

"شوف تيفي"

بعد أن أدلت فتاة بتصريح لشوف تيفي ليلة أمس الأربعاء، كشفت من خلاله أن المجرم الخطير الملقب بـ " الشمكار" قام باغتصابها بالقوة، وهو نفس المعطي الذي صرح به والد فتاة أخرى، توصلت "شوف تيفي" بصور ومعلومات تشير إلى أن المعني بالأمر كان على علاقة بإحدى الفتاتين ولم يتورط في اغتصابها.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن الفتاة التي تتهم "الشمكار" باغتصابها، كانت على علاقة بهذا الأخير، وما وقع بينهما كان برضاها وليس بالقوة والإكراه.

وتظهر هذه الصور الصادمة إحدى الفتاتين وهي بين أحضان "الشمكار" وهما يتبادلان القبل داخل غرفته بمنزل أسرته.

وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة البيضاء، تمكنت أمس الأربعاء، من اعتقال "الشمكار" الذي روع المدينة القديمة في الآونة الأخيرة، وقام بتعنيف وترهيب العشرات من المواطنين بواسطة سيف من الحجم الكبير.

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المغرب شوف تيفي الشمكار المدينة القديمة اغتصاب الشمكار

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