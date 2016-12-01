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فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 17:26 فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو | ثقافة و فنون
فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو
وجد الفنان نعمان لحلو نفسه في موقف محرج خلال مشاركته بمهرجان مكناس، حينما ترك مكانه وطالب المكلفين بالصوت بإصلاحه بعد أن تعذر عليه أداء وصلاته الغنائية.

"شوف تيفي"

وجد الفنان نعمان لحلو نفسه في موقف محرج خلال مشاركته بمهرجان مكناس، حينما ترك مكانه وطالب المكلفين بالصوت بإصلاحه بعد أن تعذر عليه أداء وصلاته الغنائية.

وحسب الفيديو الذي تم تداوله فإن نعمان لحلو، ظهر عليه الغضب والاستياء الشديد من التقطع الحاصل في الصوت، خاصة بعد أن وجد نفسه عاجزا عن أداء أغانيه التي يعشقها الجمهور المغربي.

وكان الفنان المكناسي أمير علي، قد كشف عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، قبل مدة عن غضبه الشديد من عدم تقديم الدعوة للمشاركة موضحا بأن هذا المهرجان يعرف مجموعة من التجاوزات.

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المغرب شوف تيفي الفايسبوك المشاركة المهرجان الجمهور المغربي أمير علي

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