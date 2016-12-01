 سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش | حوادث و حقوق

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـالشمكار واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل | مجتمع

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو | ثقافة و فنون

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب | بوليتيك

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب

الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي | دولي

الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات | بوليتيك

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش لقاموس اللغة المغربية ليس بريئا | بوليتيك

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 17:18 سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب | بوليتيك
سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب
أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة.

وأوضح بوسعيد، في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم حول موضوع "تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية"، أنه "يرتقب أن تساهم هذه الأدوات المالية الجديدة في تطوير البنك التشاركي، بتمكينه، وفق الحاجيات، إما من وضع سيولاته أو تعبئة موارد لتمويل نشاطه".

وأضاف الوزير أن هذه الأدوات تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق، مذكرا بإدراج إمكانية إصدار شهادات صكوك من خلال صناديق التوريق منذ 2013.

وأشار بوسعيد إلى أن السلطات العمومية انكبت على ملائمة التشريع المنظم لباقي هيئات التوظيف الجماعي لتمكينها من إصدار صكوك.

وهكذا تمت في 2015 إعادة النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار، حسب الوزير الذي ذكر بإرساء هيئات للتوظيف الجماعي العقاري في غشت 2016.

وقال الوزير إنه "من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى، على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية ".

وتجاوز إجمالي الأصول المالية المتعلقة بالمالية التشاركية تريليوني دولار في 2015.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بلدان شمال إفريقيا، تعد هذه السوق صاعدة بحصة تقدر ب1 في المئة فقط من الأصول التشاركية البنكية على الصعيد العالمي.

ويتوخى هذا الملتقى الثاني، الذي ينظمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة "غايدنس فاينانشل"، توفير أرضية للقاء بين اصحاب القرار، والعالم الأكاديمي، والأطراف المعنية والفاعلين في مجال التنمية، قصد مناقشة الافكار المبتكرة المتعلقة بالاقتصاد والمالية التشاركية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السوق المالية البنوك سوق الرساميل البنك الإسلامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات | بوليتيك

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش لقاموس اللغة المغربية ليس بريئا | بوليتيك

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران

قرع طبول الحرب بعد تسلل زعيم البوليساريو إلى المحيط الأطلسي عبر الحدود المغربية الموريتانية | بوليتيك

قرع طبول الحرب بعد تسلل زعيم البوليساريو إلى المحيط الأطلسي عبر الحدود المغربية الموريتانية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد أول شريط يستعرض اغتيال القدافي | قنوات أخرى
منذ 39 دقيقة

بالفيديو.. شاهد أول شريط يستعرض اغتيال القدافي

فيديو | نعمان لحلو..لن أتضامن مع سعد لمجرد وهذا ما سيدفعني لذلك ! | قنوات أخرى

فيديو | نعمان لحلو..لن أتضامن مع سعد لمجرد وهذا ما سيدفعني لذلك !

المهيول يعترف.. أنا أفقر فنان فالمغرب و بغيت غير شي مدخول ديال 1000 درهم فالشهر باش نوكل وليداتي | توحشناك

المهيول يعترف.. أنا أفقر فنان فالمغرب و بغيت غير شي مدخول ديال 1000 درهم فالشهر باش نوكل وليداتي

فيديو الساعة..شوفو كيفاش كيعيش الفنان المغربي محمد مهيول /بيت و كوزينة فالبناء العشوائي | توحشناك

فيديو الساعة..شوفو كيفاش كيعيش الفنان المغربي محمد مهيول /بيت و كوزينة فالبناء العشوائي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش | حوادث و حقوق
منذ 35 دقيقة

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـالشمكار واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل | مجتمع

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو | ثقافة و فنون

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.