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الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 17:14 الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي | دولي
الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي
أقدمت الشرطة المصرية اليوم الخميس القبض على اعتقال أسامة، نجل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي للاشتباه بصلته بتحرك احتجاجي ضد عزل والده، بحسب مسؤولين.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

أقدمت الشرطة المصرية اليوم الخميس القبض على اعتقال أسامة، نجل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي للاشتباه بصلته بتحرك احتجاجي ضد عزل والده، بحسب مسؤولين.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي أسامة مرسي في تصريحات صحفية, أن الشرطة اعتقلته من منزله في مدينة الزقازيق في دلتا النيل، كما اكد مسؤولون امنيون اعتقاله.

وصرح عبد المقصود أان الشرطة المصرية وجهت للمحامي, في اطار محاكمة جماعية في احداث فض اعتصام للإسلاميين في غشت 2013 قتلت فيه الشرطة مئات المتظاهرين و عشرات رجال شرطة.

ومن المقرر أن يمثل أسامة مرسي أمام المحكمة السبت في الجلسة الثانية من المحاكمة الجماعية التي بدأت في أواخر 2015،
وقد تفضي بعض التهم إلى عقوبة الاعدام.

و كانت المحاكم المصرية قد أصدرت احكاما بالإعدام على مئات الإسلاميين , الا أن محاكم الاستئناف رفضت العديد من الأحكام ومن بينها حكم على محمد مرسي بالمشاركة في عملية فرار من السجون في 2011 يوم كان في المعارضة.

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الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي

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