مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات ﻿

نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 8 دجنبر الجاري، يوما دراسيا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة في موضوع ''علاقة الأمن بحقوق الإنسان''، وذلك في إطار الأنشطة التكوينية المنظمة بالتزامن

"شوف تيفي"



نظمت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 8 دجنبر الجاري، يوما دراسيا بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة في موضوع "علاقة الأمن بحقوق الإنسان"، وذلك في إطار الأنشطة التكوينية المنظمة بالتزامن مع تخليد الذكرى 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحسب ما توصلت به"شوف تيفي" فقد تم تخصيص هذا اليوم الدراسي للتعريف ب"مصوغة التدريب" الجديدة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، التي أعدّتها مؤخرا مصالح الأمن الوطني بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا مركز النخيل للدراسات والتدريب والوساطة.



وتضم مصوغة التدريب هذه، وهي وثيقة مرجعية مكتوبة تتألف من 375 صفحة، جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وتُرصّد للتجارب السليمة في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية الحقوق والحريات، كما أنها تستعرض تطبيقات حقوق الإنسان وتجليات حماية وصون الحريات الفردية والجماعية في الوظيفة الأمنية.



وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن المدير العام للأمن الوطني قد أعطى تعليماته ببلورة مقاربة جديدة للتدريب الشرطي في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أية انزلاقات شخصية قد تمس بالحقوق والحريات، وكذا بغرض إشاعة الثقافة الحقوقية في صفوف منتسبي الشرطة، فضلا عن مواكبة الاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية في مجال التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف المصدر ذاته بأنه وتجسيدا لهذه التوجيهات، فقد تم إعداد وبلورة هذه المصوغة المكتوبة في مجال الأمن وحقوق الإنسان، بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، وذلك على أساس إدماجها ضمن برنامج التكوين الأساسي لجميع فئات متدربي الشرطة، سواء فئة العمداء والضباط والمفتشين وكذا حراس الأمن.



ومن جهة أخرى، فقد قامت المديرية العامة للأمن الوطني، ، بإدراج هذه المصوغة في برنامج التكوين المستمر الذي تنظمه ولايات الأمن والمناطق الأمنية في مجموع المدن المغربية، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الشرطية، وبناء قدرات الموظفين وتأهيلهم في مجال التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات، فضلا عن تطوير الخدمات الأمنية والعمليات النظامية بما يضمن حفظ الأمن والنظام العامين من جهة، وكفالة الحقوق والحريات من جهة ثانية.

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