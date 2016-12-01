فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا ﻿

إنتقد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، نورالدين عيوش رئيس مركز تنمية الدارجة المغربية، بعد إعلان الأخير عن ''قاموس اللغة المغربية أو لغة الشارع''.

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إنتقد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، نورالدين عيوش رئيس مركز تنمية الدارجة المغربية، بعد إعلان الأخير عن "قاموس اللغة المغربية أو لغة الشارع".

ووصف بوعلي إعلان عيوش "بالوليد الغير الشرعي"، موضحا أن "بأن الوسط الأكاديمي والعلمي لن يهتم بهذا العمل الملفوظ قبل طرحه، ولأنه اختار بعض المريدين التواقين للظهور والارتزاق، فقد نقل النقاش إلى ساحة الإعلام والإشهار عله يكسب مناصرين من خارج أسوار الجامعة ومخابر البحث العلمي. فلماذا تخصيص ندوة صحفية عن قاموس أو معجم كيفما كان نوعه ومفرداته؟ وهل كل مؤسسة تصدر معجما أو قاموسا ينبغي أن تحتفي به على شاكلة ما يفعله الإشهاري عيوش؟ لو كان الأمر كذلك لغدت معاهد التعريب والترجمة مؤسسات للاحتفالات والندوات الصحفية".

وقام بوعلي بتحليل للفيديو المنشور على اليوتيوب لزعيم "زاكورة"، حيث أن وضع قاموس للهجة المحكية هو فتح جديد على المغاربة، وكأنها المرة الأولى التي يبحث فيها في التعابير الشفوية المتنوعة، وكأن الأطروحات التي تختزنها مكتبات الجامعات الغربية، من أساتذة منافحين عن الفصحى، حول اللهجات المغربية المختلفة مجرد كلام في الفضاء، وكأن الدارجة لم تكن قبل عيوش الذي لا يعرف كيف يحلم أو يغضب أو يعشق بها.

ووقف بوعلي بتحليل للقاموس اللغوي الجديد لعيوش، حيث أكد أنه مازال يكرر نفس الخطاب الشعبوي وبنفس الألفاظ المبينة عن جهله بأبجديات البحث اللساني وعدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى النقاش العلمي اللساني كما بدا واضحا في مناظرته مع البروفيسور العروي.

وصرح بوعلي من خلال مقالته، أن إختيار التوقيت ليس بريئا، حيث أنه قبل أيام خرج علينا مجلس صديقه عزيمان بقرار أو رأي الاستغناء عن المجانية بغية تشجيع أبناء المغاربة على ولوج المدارس الخاصة مادام الإنفاق سيكون متماثلا، وقبله كان بلمختار قد قرر إلحاق المدرسة المغربية بخالته فرنسا، بعد عنونة مجلس أعلى للتعليم في لقاء صحفي بأن الفرنسية هي الحل في التعليم، لأن أصدقاءه هم سادة التعليم الخصوصي وهم أنفسهم المدافعون عن التلهيج، وهم أنفسهم الذين يجهرون ليل نهار بضرورة فرنسة التعليم، وهم أنفسهم المستفيدون من صفقات وزارة بلمختار في عهده، فإن الصورة تغدو مكتملة المفاصل تحت عنوان الاسترزاق بجهل المغاربة، على حد تعبير بوعلي.