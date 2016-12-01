 فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش | حوادث و حقوق

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـالشمكار واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل | مجتمع

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو | ثقافة و فنون

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب | بوليتيك

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب

الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي | دولي

الشرطة المصرية تعتقل نجل الرئيس المخلوع محمد مرسي

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات | بوليتيك

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش لقاموس اللغة المغربية ليس بريئا | بوليتيك

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 17:01 فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش لقاموس اللغة المغربية ليس بريئا | بوليتيك
فؤاد بوعلي : توقيت طرح عيوش ''لقاموس اللغة المغربية'' ليس بريئا
إنتقد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، نورالدين عيوش رئيس مركز تنمية الدارجة المغربية، بعد إعلان الأخير عن ''قاموس اللغة المغربية أو لغة الشارع''.

شوف تيفي

إنتقد فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، نورالدين عيوش رئيس مركز تنمية الدارجة المغربية، بعد إعلان الأخير عن "قاموس اللغة المغربية أو لغة الشارع".
ووصف بوعلي إعلان عيوش "بالوليد الغير الشرعي"، موضحا أن "بأن الوسط الأكاديمي والعلمي لن يهتم بهذا العمل الملفوظ قبل طرحه، ولأنه اختار بعض المريدين التواقين للظهور والارتزاق، فقد نقل النقاش إلى ساحة الإعلام والإشهار عله يكسب مناصرين من خارج أسوار الجامعة ومخابر البحث العلمي. فلماذا تخصيص ندوة صحفية عن قاموس أو معجم كيفما كان نوعه ومفرداته؟ وهل كل مؤسسة تصدر معجما أو قاموسا ينبغي أن تحتفي به على شاكلة ما يفعله الإشهاري عيوش؟ لو كان الأمر كذلك لغدت معاهد التعريب والترجمة مؤسسات للاحتفالات والندوات الصحفية".
وقام بوعلي بتحليل للفيديو المنشور على اليوتيوب لزعيم "زاكورة"، حيث أن وضع قاموس للهجة المحكية هو فتح جديد على المغاربة، وكأنها المرة الأولى التي يبحث فيها في التعابير الشفوية المتنوعة، وكأن الأطروحات التي تختزنها مكتبات الجامعات الغربية، من أساتذة منافحين عن الفصحى، حول اللهجات المغربية المختلفة مجرد كلام في الفضاء، وكأن الدارجة لم تكن قبل عيوش الذي لا يعرف كيف يحلم أو يغضب أو يعشق بها.

ووقف بوعلي بتحليل للقاموس اللغوي الجديد لعيوش، حيث أكد أنه مازال يكرر نفس الخطاب الشعبوي وبنفس الألفاظ المبينة عن جهله بأبجديات البحث اللساني وعدم قدرته على الارتقاء إلى مستوى النقاش العلمي اللساني كما بدا واضحا في مناظرته مع البروفيسور العروي.

وصرح بوعلي من خلال مقالته، أن إختيار التوقيت ليس بريئا، حيث أنه قبل أيام خرج علينا مجلس صديقه عزيمان بقرار أو رأي الاستغناء عن المجانية بغية تشجيع أبناء المغاربة على ولوج المدارس الخاصة مادام الإنفاق سيكون متماثلا، وقبله كان بلمختار قد قرر إلحاق المدرسة المغربية بخالته فرنسا، بعد عنونة مجلس أعلى للتعليم في لقاء صحفي بأن الفرنسية هي الحل في التعليم، لأن أصدقاءه هم سادة التعليم الخصوصي وهم أنفسهم المدافعون عن التلهيج، وهم أنفسهم الذين يجهرون ليل نهار بضرورة فرنسة التعليم، وهم أنفسهم المستفيدون من صفقات وزارة بلمختار في عهده، فإن الصورة تغدو مكتملة المفاصل تحت عنوان الاسترزاق بجهل المغاربة، على حد تعبير بوعلي.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بلمختار الصفقات المستفيذين الصفقات التعليم بوعلي شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب | بوليتيك

سار للمغاربة.. هذا هو موعد انطلاق البنوك الإسلامية بالمغرب

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات | بوليتيك

مديرية الحموشي تناقش تحصين موظفي الأمن الوطني ضد أي انزلاقات شخصية تمس بالحقوق والحريات

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران

قرع طبول الحرب بعد تسلل زعيم البوليساريو إلى المحيط الأطلسي عبر الحدود المغربية الموريتانية | بوليتيك

قرع طبول الحرب بعد تسلل زعيم البوليساريو إلى المحيط الأطلسي عبر الحدود المغربية الموريتانية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شاهد أول شريط يستعرض اغتيال القدافي | قنوات أخرى
منذ 40 دقيقة

بالفيديو.. شاهد أول شريط يستعرض اغتيال القدافي

فيديو | نعمان لحلو..لن أتضامن مع سعد لمجرد وهذا ما سيدفعني لذلك ! | قنوات أخرى

فيديو | نعمان لحلو..لن أتضامن مع سعد لمجرد وهذا ما سيدفعني لذلك !

المهيول يعترف.. أنا أفقر فنان فالمغرب و بغيت غير شي مدخول ديال 1000 درهم فالشهر باش نوكل وليداتي | توحشناك

المهيول يعترف.. أنا أفقر فنان فالمغرب و بغيت غير شي مدخول ديال 1000 درهم فالشهر باش نوكل وليداتي

فيديو الساعة..شوفو كيفاش كيعيش الفنان المغربي محمد مهيول /بيت و كوزينة فالبناء العشوائي | توحشناك

فيديو الساعة..شوفو كيفاش كيعيش الفنان المغربي محمد مهيول /بيت و كوزينة فالبناء العشوائي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش | حوادث و حقوق
منذ 35 دقيقة

نقل مواطني نيجيري إلى مستشفى ابن رشد.. وهاعلاش

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل | اقتصاد

سار لزبناء أورانج في أول يوم بعد ميديتيل: مكالمات بالمجان و هذه التفاصيل

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـالشمكار واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه التفاصيل | مجتمع

صادم وبالصور..حقائق خطيرة بخصوص أخطر مجرم ملقب بـ''الشمكار'' واغتصابه لفتاة بالقوة بالبيضاء..وهذه

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو | ثقافة و فنون

فضيحة بمهرجان مكناس.. وها شنو وقع للفنان نعمان لحلو+ فيديو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.