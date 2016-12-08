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بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران | بوليتيك

بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران

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بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 16:51 بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران | بوليتيك
بالفيديو والصور: السلك الدبلوماسي للدول الإفريقية يقرأ الفاتحة على والدة بن كيران
حل وفد دبلوماسي، يمثل سفراء بعض الدول الإفريقية المعتمدة في الرباط، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، اليوم الخميس، لتقديم التعازي وقراءة الفاتحة ترحما على والدة بن كيران.

شوف تيفي 

حل وفد دبلوماسي، يمثل سفراء بعض الدول الإفريقية المعتمدة في الرباط، بمنزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، اليوم الخميس، لتقديم التعازي وقراءة الفاتحة ترحما على والدة بن كيران.

ومازال رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يستقبل وفودا تمثل السفراء المعتمدين بالرباط، حيث حل كذلك سفير هنغاريا، الذي قدم التعازي لرئيس الحكومة في وفاة والدته "شامة الخزرجي".

ومازال رئيس الحكومة بن كيران يستقبل وفودا من داخل المغرب وخارجه، لتلقي التعازي في وفاة والدته، منذ الثلاثاء الماضي.

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