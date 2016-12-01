عاجل:بعد خطوبتهما.. أخبار صادمة و غير سارة من تركيا حول زواج ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدرم ﻿

شوف تيفي:
كشفت وسائل إعلام تركية ،اليوم الخميس أن العلاقة العاطفية التي توجت بحفل خطوبة بين ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدريم،مهددة بالانتهاء.
جاء ذلك من خلال تقارير إعلامية تفيد أن مراد دخل في علاقته مع إيمان ،ضدا قي زوجته السابقة ، ويريد إثارة غيرتها بحب وزواج جديد.
من جانبه لم ينفِ أو يؤكد الممثل التركي الشهير هذه الشائعات ،في الوقت الذي ينشر فيه تقريبا يوميا صور مع خطيبتها عبر الانستغرام.
و كان الكوبل المغربي-التركي قد أعلن مؤخرا عن إقامة حفل زواجهما بالمغرب أواخر الشهر الجاري.
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