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عاجل:بعد خطوبتهما.. أخبار صادمة و غير سارة من تركيا حول زواج ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدرم

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 16:28 عاجل:بعد خطوبتهما.. أخبار صادمة و غير سارة من تركيا حول زواج ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدرم | ثقافة و فنون
عاجل:بعد خطوبتهما.. أخبار صادمة و غير سارة من تركيا حول زواج ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدرم
كشفت وسائل إعلام تركية ،اليوم الخميس أن العلاقة العاطفية التي توجت بحفل خطوبة بين ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدريم،مهددة بالانتهاء.

شوف تيفي:

 

كشفت وسائل إعلام تركية ،اليوم الخميس أن العلاقة العاطفية التي توجت بحفل خطوبة بين ملكة جمال المغرب إيمان الباني و الممثل التركي مراد يلدريم،مهددة بالانتهاء.

جاء ذلك من خلال تقارير إعلامية تفيد أن مراد دخل في علاقته مع إيمان ،ضدا قي زوجته السابقة ، ويريد إثارة غيرتها بحب وزواج جديد.

من جانبه لم ينفِ أو يؤكد الممثل التركي الشهير هذه الشائعات ،في الوقت الذي ينشر فيه تقريبا يوميا صور مع خطيبتها عبر الانستغرام.

و كان الكوبل المغربي-التركي قد أعلن مؤخرا عن إقامة حفل زواجهما بالمغرب أواخر الشهر الجاري.

 

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شوف تيفي المغرب مراد يلدريم إيمان الباني زواج

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