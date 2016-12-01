قرع طبول الحرب بعد تسلل زعيم البوليساريو إلى المحيط الأطلسي عبر الحدود المغربية الموريتانية ﻿

كشفت مواقع ''البوليساريو'' عن تعزيز الجبهة الإنفصالية لتواجدها في الحدود مع الموريتانية ضدا على تحركات القوات المسلحة الملكية المغربية على الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا بعد شريط الفيديو

شوف تيفي





كشفت مواقع "البوليساريو" عن تعزيز الجبهة الإنفصالية لتواجدها في الحدود مع الموريتانية ضدا على تحركات القوات المسلحة الملكية المغربية على الشريط الحدودي بين المغرب وموريتانيا بعد شريط الفيديو الذي أظهر قياديين عسكريين بالبوليساريو على شاطئ المحيط الأطلسي غير بعيد عن منطقة الكويرة.

وأفادت مصادر خاصة "لشوف تيفي" أن البوليساريو كثفت من تواجدها العسكري بالشريط الفاصل بين المغرب وموريتانيا مستغلة تساهل الجيش الموريتاني بعد توثر العلاقات مؤخرا بين المملكة المغربية ونظام عبد العزيز.

وقالت ذات المصادر، أن شريط الفيديو الذي ظهر فيه زعيم البوليساريو إبراهيم غالي رفقة قياديين عسكريين بالمحيط الأطلسي قرب منطقة الكويرة، جاء بتساهل من الجيش الموريتاني، حيث تستغل بعض عناصر البوليساريو المنطقة الحدودية للتسلل إلى المحيط الأطلسي.

وقالت ذات المصادر، أن القوات المسلحة الملكية المغربية دائمة التأهب على الحدود للدفاع عن حوزة البلاد، وليس بسبب بعض العناصر من إنفصاليي البوليساريو، لكن شريط الفيديو يعتبر إستفزازا خطيرا بعد صورا وأشرطة فيديو سابقة لعسكريين تابعين للبوليساريو في نفس المنطقة المطلة على البحر.



