 عاجل وبالصور.. هذا هو جديد ''مول الموطور'' شريك الوحش في محاولة سرقة حقيبة شخص بها مبلغ مالي مهم بالبيضاء ﻿
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عاجل وبالصور.. هذا هو جديد ''مول الموطور'' شريك الوحش في محاولة سرقة حقيبة شخص بها مبلغ مالي مهم بالبيضاء

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 15:29 عاجل وبالصور.. هذا هو جديد مول الموطور شريك الوحش في محاولة سرقة حقيبة شخص بها مبلغ مالي مهم بالبيضاء | مجتمع
عاجل وبالصور.. هذا هو جديد ''مول الموطور'' شريك الوحش في محاولة سرقة حقيبة شخص بها مبلغ مالي مهم بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تقوم بمجهودات كبيرة من أجل اعتقال ''مول الموطور'' الشريك الثاني لـ ''الوحش'' والذي تم اعتقاله عقب تورطه في تعنيف شاب بواسطة السلاح الأبيض خلال

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تقوم بمجهودات كبيرة من أجل اعتقال "مول الموطور" الشريك الثاني لـ "الوحش" والذي تم اعتقاله عقب تورطه في تعنيف شاب بواسطة السلاح الأبيض خلال محاولة سرقة حقيبة كانت تحتوي على مبلغ مالي مهم وصلت قيمته لحوالي 90 مليون سنتيم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن "مول الموطور" في عقده الثاني ويقطن بمنطقة عين السبع بالبيضاء، ويتوفر على دراجة نارية من نوع "النينجا" والتي ظهر بها خلال مساعدته لشريكه "الوحش" بالفرار من مكان الجريمة.

وكشفت صور وضعها "مول الموطور" على صفحته الرسمية علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بالموقوف، حيث ظهرا معا في مجموعة من الصور التي تؤكد بأنهما قاما بالعديد من العمليات الإجرامية حسب المعلقين عليها.

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المغرب شوفتيفي الصفحة الرسمية مول الموتور الوحش شاب منطقة عين السبع

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