بالصورة : شبيبة ''المصباح'' تمنع عضوا بالحزب من تأطير ندوة بحضور عبد الإله بن كيران ﻿

توصل محمد جبرون العضو في حزب العدالة والتنمية يوم أمس الأربعاء بخبر إلغاء مشاركته في نشاط مركزي لشبيبة الحزب مقررا نهاية الأسبوع الحالي بحضور شخصيات سياسية وحزبية و حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن

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توصل محمد جبرون العضو في حزب العدالة والتنمية يوم أمس الأربعاء بخبر إلغاء مشاركته في نشاط مركزي لشبيبة الحزب مقررا نهاية الأسبوع الحالي بحضور شخصيات سياسية وحزبية و حضور رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أيضا .

وعلق محمد جبرون على خبر إلغاء مشاركته في تدوينة له على الفايسبوك بالقول "بلغت اليوم من طرف شبيبة العدالة والتنمية بإلغاء مشاركتي في نشاط مركزي للشبيبة بسبب وجهة نظري في موضوع التحكم"، مضيفا أن الهدف من المشاركة في النشاط الذي يشرف عليه المكتب الوطني لشبيبة المصباح، هو" مناظرة من يخالفونه الرأي".

وشكر جبرون منظمي النشاط السياسي بعد إخباره إلغاء مشاركته في النشاط المركزي من خلال تدوينته معلقا" شكرا لكم لقد جنبتمونا عناء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب..." يضيف جبرون.

وكشفت مصادر مطلعة، من داخل حزب المصباح عزم المكتب الوطني للشبيبة تنظيم نشاط سياسي ورسمي نهاية الأسبوع الحالي، حيث كان مبرمجا حضور بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية يتقدمهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وقالت ذات المصادر، أن النشاط مازال قائما إلى حدود اليوم، لكن خطوة تأجيل موعده وليس إلغائه مرشحة بعد وفاة والدة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.