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مثير..بعد نجاتهم من الموت:الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر..وها كيفاش

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 14:35 مثير..بعد نجاتهم من الموت:الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر..وها كيفاش | مجتمع
مثير..بعد نجاتهم من الموت:الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر..وها كيفاش
بعد الحادث الخطير الذي تعرضت له طائرة بمطار الرباط سلا الأحد الماضي والذي كادت على إثره هذه الطائرة أن تسقط نتيجة إصاباتها بعطل فني ، أرسلت الخطوط الجوية الفرنسية رسالة إلى جميع ركاب الرحلة،

"شوف تيفي"


بعد الحادث الخطير الذي تعرضت له طائرة بمطار الرباط سلا الأحد الماضي والذي كادت على إثره هذه الطائرة أن تسقط نتيجة إصاباتها بعطل فني ، أرسلت الخطوط الجوية الفرنسية رسالة إلى جميع ركاب الرحلة، أبلغتهم من خلالها عن تقديمها لتعويض مادي، عبارة عن خصم 100 يور "ألف درهم مغربية" مستقبلا، وذلك إذا ما كانت لهم الرغبة في شراء تذكرة جديدة.

وحسب موقع "لو سيت أنفو" الناطق باللغة الفرنسية، فإن بعض الركاب، اعتبروا هذا التعويض إهانة لهم، وهو ما جعلهم يقررون تقديم شكوى ضد الخطوط الجوية الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ،كان من بين ركاب هذه الرحلة التي ربطت بين باريس والرباط.

 

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مثير..بعد نجاتهم من الموت:الخطوط الجوية الفرنسية تُعوض ركاب الرحلة ومن بينهم لشكر..وها كيفاش

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