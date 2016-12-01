رسميا وابتداء من اليوم : ''أورانج'' تعوض ''ميديتل'' بالمغرب ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي''أصبح من اليوم ورسميا الاسم الجديد لـ''ميديتل'' هو '' أوارنج'' ,و يأتي هذا الحدث تتويجا لمسلسل التحول الذي باشرته ميديتل منذ انضمام مجموعة ''أورانج'' لخانة المساهمين برأسمالها

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي"أصبح من اليوم ورسميا الاسم الجديد لـ"ميديتل" هو " أوارنج" ,و يأتي هذا الحدث تتويجا لمسلسل التحول الذي باشرته ميديتل منذ انضمام مجموعة "أورانج" لخانة المساهمين برأسمالها سنة 2010.

و أكد بلاغ لشركة "أورنج" توصلت به "شوف تيفي", اليوم الخميس أنه قد جرى تغيير العلامة بشكل تدريجي وتميزعلى وجه الخصوص بتجند كل الأطراف المتدخلة بالمقاولة من مساهمين و متعاونين و شركاء وموزعين ومشرفين على الشبكة التجارية.

و بذات المناسبة عبر" ستيفان ريشارد" الرئيس المدير العام لأورانج، عن طموحه في اقتراح خدمات رقمية بالهاتف المحمول والثابت تحت علامة واحدة "أورانج" في أفق تعزيز مكانتنا في إفريقيا والشرق الأوسط , كما عبر عن سعادته بتحول "ميديتل" إلى "أورانج" في وقت يشهد فيه السوق المغربي تحولا حاسما نحو الرقمنة و أضاف أنه حاليا لـ"أورانج أكثر من 55 مليون زبون يتكلمون العربية في هذه المنطقة الشيء الذي سيساهم في تعزيز ريادة المجموعة ومساعدتها على مواصلة استثمارات طامحة إلى تطوير الخدمة واقتراح تجربة فريدة على زبناء "أورنج" بهذه المنطقة التي تكتسي صبغة استراتيجية لدى المجموعة.

من جهته أكد عثمان بن جلون، رئيس المجلس الإداري لـ"أورانج" بالمغرب والرئيس المدير العام لـ"فاينانس كوم"، أن هذا التحول سينجز في إطار الاستمرارية مشيرا الى أن تحول ميديتل نحو أورانج سيتم بشكل جد طبيعي, لأن الرجال والنساء الذين كان لهم الفضل في نجاح ميديتل -حسب تعبيره" سيواصلون العمل والاشتغال بنفس الروح الجماعية، وبنفس الشغف والالتزام لتحقيق النجاح لأورانج بالمغرب.

أما "إيف كوثيي"، المدير العام لـ"أورنج" المغرب فقال أن الرهانات و التحديات المتسارعة نحو الرقمنة أصبحت تطرح تحديات كبيرة أمام الشركة, معبرا عن طموحه في الارتقاء بـ"أورانج" المغرب الى فاعل ريادي يتيح لزبنائه فرصة الاستفادة من تجربة فريدة في إستعمال الشبكة، في وقت أصبحت فيه الأجهزة المحمولة نقطة الاتصال المفضلة.

و يضيف البلاغ أن شركة "أورانج" أنه و نظرا للتحولات الرقمية والمتسارعة بجميع الأنشطة والقطاعات في المغرب فإنها تلتزم أمام زبنائها بجودة الشبكة و تبسيط العروض، والرقمنة فضلا عن تعبئة أجرائها باعتبارهم الممثلين الرئيسيين للمجموعة.