خاص: هذا هو المبلغ الذي كان يحمله الشخص الذي تعرض ''للتشرميل'' بسيف بعدما قاوم ''شفار'' بالدار البيضاء ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن الرجل الذي تعرض لاعتداء مسلح وثقته كاميرا سيارته بداية هذا الأسبوع، كان يحمل داخل حقيبته مبلغا ماليا يقدر ب90 مليون سنتيم .

شوف تيفي:



علمت" شوف تيفي" أن الرجل الذي تعرض لاعتداء مسلح وثقته كاميرا سيارته بداية هذا الأسبوع، كان يحمل داخل حقيبته مبلغا ماليا يقدر ب90 مليون سنتيم .

و كشفت ذات المصادر ،إن الشخص الذي قاوم "الشفار" الذي اعتدى عليه بسيف،كان يحمل بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير هواتف و لوحات إلكترونية بصفته يتاجر في الآلات الإلكترونية بدرب غلف بالدار البيضاء.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تمكنت يوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض.

أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة، كان قد ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت صباح أمس الاثنين، وهو بصدد تعريض أحد المواطنين لمحاولة سرقة حقيبة تضم مبلغا ماليا، قبل أن يوجه إصابات جسدية للضحية بعدما تعذر عليه إتمام عملية السرقة.

وأضاف المصدر ذاته أن ولاية أمن الدار البيضاء جندت كلا من الفرقة الجنائية الولائية وفرق الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية التابعة لها، وذلك مباشرة بعد تسجيل الاعتداء بحي السلامة 1 بمنطقة مولاي رشيد، وهو ما مكن من تشخيص هوية الفاعل الرئيسي وضبطه، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف مشارك آخر كان على متن دراجة نارية.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء،فيما زالا البحث جاريا عن شريكه.



