عاجل.. الحموشي يطلق برنامجا جديدا لتأمين المنشآت الحيوية والبنيات التحتية الحساسة..وهذه هي التفاصيل ﻿

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق برنامج جديد لتأمين المنشآت الحيوية والبنيات التحتية الحساسة الموجودة في مختلف الحواضر المغربية، وذلك بهدف حمايتها وتحصينها ضد جميع التهديدات



"شوف تيفي"



تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق برنامج جديد لتأمين المنشآت الحيوية والبنيات التحتية الحساسة الموجودة في مختلف الحواضر المغربية، وذلك بهدف حمايتها وتحصينها ضد جميع التهديدات والاختراقات الممكنة التي قد تؤثر في عملها، أو يمكنها أن تعرقل الخدمات الإستراتيجية التي تقـدمها للدولة والمواطنين.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها اليوم الخميس، فإن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، كان قد أعطى أولوية كبيرة لهذا المشروع منذ تعيينه في هذا المنصب، على اعتبار أن المنشآت والبنيات التحتية الحساسة، مثل الموانئ والمطارات والسدود المائية والوحدات الإنتاجية الإستراتيجية والمرافق العمومية الحساسة تكون في الغالب أكثر عرضة للتهديدات الإجرامية الكبرى، وهو ما يستدعي تدعيم إجراءات حمايتها، وتحييد الأخطار التي قد تحدق بها، وذلك لارتباطها بالمصالح الأساسية للمواطن وللدولة.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" بأن هذا البرنامج الأمني الجديد، يحرص على تحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية الموجودة في كل مدينة، وتصنيفها بحسب الأهمية والمخاطر المحتملة ضمن ملفات أمنية، وتسطير إجراءات الحماية والتدخل في حال وقوع أي اختراق أو تهديد، فضلا عن وضـع مساطر للاستشعار المسبق لرصد جميع المخاطر والتحديات المحدقة،



وأكد المصدر ذاته بأن وضع هذا البرنامج، يندرج ضمن رؤية إستراتيجية للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال تدبير المخاطر والأزمات في حالة تسجيل أي تهديد أو أخطار قد تمس بالمصالح الحيوية، كما يؤشر على مقاربة استباقية جديدة لمكافحة التهديد الإرهابي ومخاطر الجريمة المنظمة.



وأشار ذات المصدر إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنظم يوم الأربعاء المقبل يوما دراسيا لجميع المسؤولين عن الأمن العمومي في المدن المغربية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة قبل الشروع في التطبيق الفعلي لبرنامج "حماية المنشآت والبنيات التحتية الحساسة والحيوية".