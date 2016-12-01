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بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش | منوعات

بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش

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بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 14:02 بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش | منوعات
بسبب ارتفاع نسبة الطلاق في العالم.. الزواج أصبح بالكونطرا لمدة 10 سنوات.. وهاكيفاش
في كشفها عن آخر الإحصاءات الخاصة بنسب الطلاق في العالم، أوضحت صحيفة ''الإندبندنت'' البريطانية، أن لا وجود لحياة سعيد دائمة، ولابد من اقتراح حلول بديلة للراغبين في الزواج.

"شوف تيفي"



في كشفها عن آخر الإحصاءات الخاصة بنسب الطلاق في العالم، أوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن لا وجود لحياة سعيد دائمة، ولابد من اقتراح حلول بديلة للراغبين في الزواج.

وأوضحت الصحفية البريطانية أن كل زيجة بين كل ثلاث زيجات تنتهي بالطلاق، لأنه وحسب الخبراء لا شيء يدوم، وبالتالي أن يلتزم الإنسان بالزواج لـ 10 سنوات أسهل بكثير من أن يلتزم إلى الأبد.

وأضاف المصدر ذاته بأن الخبراء، نصحوا الراغبين في الزواج بربط عقود مع شركائهم لمدة 10 سنوات بدل الارتباط لسنوات طويلة، وذلك من خلال الإعلان عن أهداف العلاقة، والبنود المادية في حالة انتهائها، مع ضرورة الاتفاق على أن يبقى الزوجان معا لمدة 10 سنوات، بعدها يقررا إذا كانا يريدان تكملة العلاقة في المستقبل، عندما يقترب العقد من نهايته.

وحسب هؤلاء الخبراء فإن هذه الخطوة ستمنع الطلاق، وستعطي للأزواج فرصة لإعادة تقييم علاقتهما، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن معدل الطلاق في بريطانيا في ارتفاع، لاسيما في سنوات الذروة في الأعمار ما بين 40 و44 عاما، أي بعد حوالي 10 سنوات من الزواج.

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