صورة خليعة ''على عينيك يابن عدي'' في ساحة جامع الفنا مبرمجة ضمن المهرجان الدولي للفيلم مراكش ﻿

ويستمر التراجع واللون الباهث لدورة مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الحالية، التي يجمع المتتبعون والإعلاميون والنقاد على أنها من أسوء الدورات التي سبق تنظيمها منذ انطلاق فعالياته

شوف تيفي

ويستمر التراجع واللون الباهث لدورة مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الحالية، التي يجمع المتتبعون والإعلاميون والنقاد على أنها من أسوء الدورات التي سبق تنظيمها منذ انطلاق فعالياته... حيث ساهمت اللجنة المنظمة في خروج نسخة لاتمت بصلة للثقافة والفن المغربي الأصيل، فاقصت الأفلام المغربية من المسابقة بدعوى أنها ليست في المستوى، لتضع في المقابل برمجة لأفلام أجنبية وقع عليها الاختيار، وياله من اختيار يندى له الجبين، حيث كانت صدمة الجمهور البهجاوي كبيرة ليلة أمس بساحة جامع الفنا، وهم يتابعون إحدى الافلام "الكاورية" المبرمجة في المهرجان ، والذي لم يخل من لقطات خليعة "على عينيك يابن عدي"، ومن تلك اللقطات التي احتفظت بها عدسات الهواتف النقالة مباشرة من ساحة معروفة بتقديم التراث المغربي الأصيل، لقطة لممثلة في فيلم أجنبي، تقف عارية كما ولدتها أمها في فضاء حانة مليئة بالرجال المخمورين، واستمرت في الحديث وهي تتلقى أجرتها مقابل التعري في فضاء عام. لقطة لاقت استنكارا واسعا من لدن الجمهور المغربي، ممن تابعوا ذلك الفيلم "المسخرة" وهم يهمهمون فيما بينهم "اللهم إن هذا منكر...واقيلا ولينا كور...واش هاد الفيلم حسن من الأفلام المغربية..." وغيرها من التعليقات الساخرة "واشفتو فين وصلنا".



