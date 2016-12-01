الشاب خالد يكشف عن موعد إصدار أغنيته الجديدة بعد 4 سنوات من الغياب ﻿

انتهى الفنان الجزائري الشاب خالد من وضع آخر اللمسات على فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان ''وحدة بوحدة'' و التي اختار أن تكون مزيج بين الفرنسية و الخليجية و تعامل فيها مع الموسيقار الخليجي طلال،

"شوف تيفي ":علاء الصنوبري





انتهى الفنان الجزائري الشاب خالد من وضع آخر اللمسات على فيديو كليب أغنيته الجديدة بعنوان "وحدة بوحدة" و التي اختار أن تكون مزيج بين الفرنسية و الخليجية و تعامل فيها مع الموسيقار الخليجي طلال، وإخراج يعقوب المهن.

و كان الفنان الجزائري،قد صرح أنه سيطلق فيديو كليب أغنيته الجديدة في 15 دجنبر الجاري، بعد تصوير الفيديو كليب في كل من العاصمة الفرنسية والتركية.

يشار إلى أن الشاب خالد لم يصدر أي أغنية جديدة أو ألبوم منذ أربع سنوات، بعد أغنية "سي لا في" التي حققت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي.





