عاجل: ثلاثة سنوات سجنا نافدا لوزير سابق وها علاش ﻿

شوف تيفي:وكالات
حكم القضاء الفرنسي اليوم الخميس على وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ على بعد إدانته بالتهرب الضريبي وغسل الأموال.
ومنعت المحكمة كاهوزاك ( 64سنة) من الترشح في الانتخابات. كما حكمت على زوجته باتريسيا بالسجن سنتين.
من جهة اخرى، حكم القضاء الفرنسي على المصرف السويسري ريل الذي يتخذ من جنيف مقرا له بدفع غرامة قدرها 1,875 مليون يورو لانه كان "اداة اخفاء الموجودات".
وفرضت العقوبة القصوى على المصرف بتهمة غسل اموال لكنه أفلت من منعه من ممارسة اي نشاط مصرفي في فرنسا كما طلب الادعاء.
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