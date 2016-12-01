في تصنيف جديد: المغربيات الأجمل عربيا.. لكنهن ''الأقبح'' عالميا ﻿

''واش المغربيات زوينات.. زعما واش غزالات؟''.. سؤال اشتغل عليه موقع ''RANKER'' خلال بحثه عن معدل الجمال عند نساء العالم حسب الجغرافيا والدول التي تنتمي إليها.

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"واش المغربيات زوينات.. زعما واش غزالات؟".. سؤال اشتغل عليه موقع "RANKER" خلال بحثه عن معدل الجمال عند نساء العالم حسب الجغرافيا والدول التي تنتمي إليها.

وحسب الموقع ذاته، تعتبر المغربيات الأجمل على الصعيد العربي، بعد النساء التونسيات، حيث احتل المغرب المرتبة الثانية عربيا بعد تونس التي حلت في الموقع الأول، ضمن قائمة أجمل نساء العالم، التي ضمت 43 دولة في العالم.

وبعد تونس والمغرب، حلت البحرين في المرتبة الثالثة، متبوعة بمصر رابعا والصومال في المرتبة الخامسة.. غير أن ترتيب المغربيات وفق الموقع نفسه، لا يشرف عالميا، حيث جئن في المرتبة 32 عالميا ضمن 43 دولة شملها التصنيف، ما يعني أنهن أقل من المستوى، ليندرجن ضمن الأقل قبحا، في حين حلت تونس في المرتبة 28 والبحرين في المرتبة 34، لتحصل النساء المصريات على المرتبة 38 في حين حلت الصوماليات في الموقع الأخير، في المرتبة 43.

هذا واحتلت الدول الاسكندينافية المراتب الأولى من حيث أجمل نساء العالم، إذ حصدت الفنلنديات المرتبة الأولى، تليهن النرويجيات ثم السويديات، في حين حلت الروسيات في الرتبة الرابعة، تليهن دولة إستونيا كبلد يضم "الزين" والجمال.





