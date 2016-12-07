انفراد.. هذه هي حقيقة تقديم المجرد لمبلغ مالي ضخم للفتاة الفرنسية للتنازل عن القضية ﻿

في جديد قضية سعد المجرد المعتقل بسجن ''فلوري'' بباريس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر موثوق من المحامي الذي يترأس هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، بأن هذا الأخير نفى وجود لقاءات أو مفاوضات مع هيئة

"شوف تيفي"

في جديد قضية سعد المجرد المعتقل بسجن "فلوري" بباريس، علمت "شوف تيفي" من مصدر موثوق من المحامي الذي يترأس هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، بأن هذا الأخير نفى وجود لقاءات أو مفاوضات مع هيئة الدفاع عن سعد المجرد كما تم تداوله في العديد من المواقع العالمية.

وأوضح المصدر ذاته بأن المحامي أكد بأن موكلته لم تطلب أي مبلغ مالي من سعد المجرد للتنازل، موضحا بأن الملف بين يدي القضاء الفرنسي وهو الوحيد الذي سيقر ببراءة المجرد أو متابعته بتهمة الاغتصاب والتعنيف الجسدي.

وأكد مصدرنا بأن هناك احتمال أن تكون تسوية في القضية مستقبلا إذا ما أعطت "لورا بريول" الإشارة الخضراء لهيئة الدفاع الخاصة بها للوصول إلى صيغة تنهي القضية وذلك بإجراء مفاوضات مع محامي سعد المجرد، لكن مصدرنا تحفظ عن شرح طريقة التسوية التي كشفها لنا مؤكدا أنها لازالت في مراحلها الجنينية .