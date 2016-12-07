حصري : كسر رجل طبيب بعد ''هجوم ليلي'' على مستشفى إبن سينا بالرباط ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' عن تعرض طبيب لكسر على مستوى القدم، نتيجة الهجوم عليه ''بكرسي'' داخل مستعجلات الأطفال بمستشفى إبن سينا بمدينة الرباط. وتعود تفاصيل الحادثة حسب تعبير ذات المصادر،

شوف تيفي



كشف مصدر خاص "لشوف تيفي" عن تعرض طبيب لكسر على مستوى القدم، نتيجة الهجوم عليه "بكرسي" داخل مستعجلات الأطفال بمستشفى إبن سينا بمدينة الرباط.

وتعود تفاصيل الحادثة حسب تعبير ذات المصادر، إلى حوالي الساعة الثانية عشر ليلا من مساء أمس الأربعاء، حيث قامت مرتفقة بالمستشفى إلى إحدات فوضى وتخريب بعض الممتلكات العمومية بالجناح الخاص بمستعجلات الأطفال بطريقة هيستيرية، قبل أن تجهز على طبيب خارجي بالمستعجلات بواسطة كرسي نتج عنه كسر على مستوى القدم.

وأفاد ذات المصدر، أن هجوم المرتفقة خلف أضرارا نفسية ومعنوية وجسدية، ويظهر غياب أي مبادرة أو إجراء لحماية العاملين بالمستشفى الذين أصبحوا يدفعون ثمن الإختلالات وسوء التدبير من طرف الإدارة.

وقالت ذات المصادر، أن المكتب المحلي لمستشفى الأطفال التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحث لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقدت إجتماعا طارئا قبل قليل تدارس فيه ملابسات الحادث، معلنا عن تنظيم وقفة إحتجاجية زوال اليوم على الساعة 12 زوالا أمام المستشفى.