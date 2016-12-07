وعكة صحية تدخل الأمير مولاي هشام إلى مستشفى الشيخ زايد..وها شنو قال على أطباء المستشفى.. ﻿

استقبل مؤخرا مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط أميرا مغربيا مثيرا للجدل، بعد قضائه أياما قليلة بغرفة طبية للعلاج. وحسب ''الأسبوع الصحفي'' إن الأمر يتعلق بمولاي هشام الذي ''أصيب بوعكة صحية، بمجرد وصوله

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استقبل مؤخرا مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط أميرا مغربيا مثيرا للجدل، بعد قضائه أياما قليلة بغرفة طبية للعلاج. وحسب "الأسبوع الصحفي" إن الأمر يتعلق بمولاي هشام الذي "أصيب بوعكة صحية، بمجرد وصوله من الولايات المتحدة إلى الرباط، فتم نقله لمستشفى زايد، حيث أجريت له عملية جراحية جد معقدة".

وحسب المصدر، إن الأمير هشام، "خرج بعد العملية، وهو ينوه بالمستوى العالي للأطباء المغاربة".. قبل أن يكلف مدير المستشفى الدكتور الحسني، "بإبلاغ شكره لطاقم المستشفى".

وكان الأمير قد سبق له إجراء عملية جراحية على القلب قبل حوالي سبع سنوات، بإحدى مستشفيات بنسليفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، كللت بالنجاح، قضى خلالها فترة نقاهة طويلة قبل أن يعود للاشتغال في عالمه الخاص.





