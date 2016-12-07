القيادي الاستقلالي بوشتى الجامعي في ذمة الله ﻿

وصلنا خبر وفاة القيادي في حزب الاستقلال بوشتى الجامعي، وهو أحد أهم الشخصيات السياسية بمدينة الدار البيضاء، حيث شغل منصب نائب برلماني عن مقاطعة الحي الحسني، ونائبا لرئيس لجنة الداخلية بمجلس

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وصلنا خبر وفاة القيادي في حزب الاستقلال بوشتى الجامعي، وهو أحد أهم الشخصيات السياسية بمدينة الدار البيضاء، حيث شغل منصب نائب برلماني عن مقاطعة الحي الحسني، ونائبا لرئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، ثم رئيسا لجمعية الصداقة المغربية الألمانية بالبرلمان. ومن المهام التي تقلدها محليا رئيس مقاطعة الحي الحسني، وكاتب إقليمي لحزب الاستقلال بالحي الحسني. وبوشتى الجامعي معروف بدماثة أخلاقه وبأعماله الإجتماعية والخيرية، حيث مثل العديد من الجمعيات الثقافية والرياضية والسكنية والاجتماعية. وتعد وفاته خسارة كبيرة لحزب الاستقلال ولساكنة الحي الحسني ولمدينة الدار البيضاء. وكان الجامعي قد نقل بعد وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج في مستشفى الشيخ خليفة، ليسلم الروح لبارئها حيث سيوارى الثرى غدا مباشرة بعد صلاة الجمعة بمقبرة الرحمة بالدارالبيضاء . إنا لله وإنا إليه راجعون.



