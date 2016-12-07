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خطير..سيارة تدهس شرطيا بفاس بطريقة مروعة وتفر من مكان الحادث

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 12:18 خطير..سيارة تدهس شرطيا بفاس بطريقة مروعة وتفر من مكان الحادث | حوادث و حقوق
خطير..سيارة تدهس شرطيا بفاس بطريقة مروعة وتفر من مكان الحادث
تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة فاس الجديد دار الدباغ، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في فضية تتعلق بحادثة سير جسمانية مع جنحة الفرار.

"شوف تيفي"


تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة فاس الجديد دار الدباغ، أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على شخص اشتبه تورطه في فضية تتعلق بحادثة سير جسمانية مع جنحة الفرار.

وحسب مصدر أمني لـ "شوف تيفي"، فإن شرطي مرور، كان يقوم بمهامه في تنظيم حركة السير والجولان على مستوى الأضواء الثلاثية بالمدينة، حيث قام المشتبه فيه على متن سيارة بدهس الشرطي ثم لاذ بالفرار مما استوجب نقله إلى المستشفي لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضح المصدر ذاته بأنه وبعد القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية تم التعرف على هوية المشتبه فيه الذي توارى عن الأنظار، حيث تم ضرب مراقبة على مقر سكناه، مكنت من جعله يقوم بتسليم نفسه للمصالح الأمنية والاعتراف بالمنسوب إليه.

 

 

 

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