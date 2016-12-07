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بالصورة.. ''هاكرز'' يقتلون محمد عساف

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 11:41 بالصورة.. هاكرز يقتلون محمد عساف | ثقافة و فنون
بالصورة.. ''هاكرز'' يقتلون محمد عساف
كشفت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن انتشار فيروس على شكل رابط، يوضح بعد فتحه بأن الفنان الفلسطيني محمد عساف قتل ليلة البارحة عقب تعرضه لإطلاق نار.


"شوف تيفي"

كشفت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عن انتشار فيروس على شكل رابط، يوضح بعد فتحه بأن الفنان الفلسطيني محمد عساف قتل ليلة البارحة عقب تعرضه لإطلاق نار.

وحسب مواقع عربية، فإن "هاكرز" استغلوا شهرة الفنان الفلسطيني لنشر خبر لا أساس له من الصحة، وذلك من أجل اختراق الحسابات الخاصة بالنشطاء للحصول على كلمة السر.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الفنان الفلسطيني الحاصل على لقب برنامج المواهب الغنائية "آراب آيدول" بخير ويستعد لتقديم جديده الفني خلال الأيام المقبلة.

 

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المغرب شوف تيفي الفنان الفلسطيني محمد عساف إطلاق النار

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