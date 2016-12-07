 حضيو راسكم..ناشط فايسبوكي كينْشر صور تلميذات في أوضاع مثيرة ..وها شنو وقع ليه ﻿
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حضيو راسكم..ناشط فايسبوكي كينْشر صور تلميذات في أوضاع مثيرة ..وها شنو وقع ليه

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حضيو راسكم..ناشط فايسبوكي كينْشر صور تلميذات في أوضاع مثيرة ..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 11:00 حضيو راسكم..ناشط فايسبوكي كينْشر صور تلميذات في أوضاع مثيرة ..وها شنو وقع ليه | مجتمع
حضيو راسكم..ناشط فايسبوكي كينْشر صور تلميذات في أوضاع مثيرة ..وها شنو وقع ليه
تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة مجاط على مستوى إقليم شيشاوة، أمس الأربعاء، من اعتقال شاب متورط في الابتزاز ونشر صورة فتيات في أوضاع مثيرةمخلة بالحياء.


"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة مجاط على مستوى إقليم شيشاوة، أمس الأربعاء، من اعتقال شاب متورط في الابتزاز ونشر صورة فتيات في أوضاع مثيرةمخلة بالحياء.

وحسب مصادر شيشاوية فإن مصالح الدرك الملكي، توصلت بشكاية من أسرة تفيد بأن ابنتهم القاصر، تعرضت للابتزاز على يد ناشط فايسبوكي هددها بنشر صور خليعة لها عبر حسابه في حال رفضها الاستجابة لبعض طلباته.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الموقوف، عمد إلى نشر صور أخرى لتلميذ، ما أدى إلى انتشار تلك الصور بين زملائها في المؤسسة التي تتابع بها الدراسة، لتقوم عائلتها كذلك بتقديم شكاية في الموضوع،تفيد بأن صورا مفبركة لابنتهم انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هذه المصادر كذلك بأن التحقيق الأولي مع الموقوف والبحث في أرشيف محادثاته عبر الفايسبوك بين بأن له العشرات من الضحايا من بينهم تلميذات قاصرات،وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.


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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إقليم شيشاوة ناشط فايسبوكي مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك شكاية

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