''البام'' يعتمد على ''الصكوعا'' لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق ''البيجيدي'' ﻿

كشف مصدر مطلع ''لشوف تيفي'' أن أغلبية الطعون التي وضعت ضد اللوائح المحلية لحزب العدالة والتنمية مصدرها الصفحات الفايسبوكية المحسوبة على الكتائب الإلكترونية لحزب المصباح إبان فترة الإنتخابات ويوم

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن أغلبية الطعون التي وضعت ضد اللوائح المحلية لحزب العدالة والتنمية مصدرها الصفحات الفايسبوكية المحسوبة على الكتائب الإلكترونية لحزب المصباح إبان فترة الإنتخابات ويوم الإقتراع.

وأفادت ذات المصادر، أن الأمانة العامة "للبيجيدي" قد توصلت ببعض الطعون ضد لوائح محلية فاز بها الحزب بمقعدين برلمانيين أو أكثر، حيث إستند الطاعنون ضد النواب الفائزون على نشر صفحات فايسبوكية تحمل رموزا أو إشارات لحزب اعلدالة والتنمية صورا للورقة الفريدة الخاصة بالتصويت موضوع فيها رمزين على علامة المصباح يوم الإنتخابات 7 أكتوبر الأخيرة.

وأضافت ذات المصادر، أن حزب الأصالة والمعاصرة له حصة الأسد في الطعون التي قدمت ضد برلمانيي حزب العدالة والتنمية خاصة في مدن طنجة ومراكش وإنزكان وتارودانت والقنيطرة، والتي حصد فيها الحزب مقعدين وأكثر.

هذا، وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن وصف أصحاب الصفحات الفايسبوكية "بالصكوعا" مطالبا إياهم بالإبتعاد عن حزبه، في حين أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مذكرة تحذر فيها أي عضو من الحزب بإستعمال رموزه أو إشاراته أو التكلم بإسمه.