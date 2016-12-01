 مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل ﻿
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مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 03:32 مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل
ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم غذ الجمعة، تنظم وزارة الداخلية المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية بمراكش، بشراكة مع هيئة المدن المتحدة لفرنسا والمجلس الجهوي لمراكش آسفي،

شوف تيفي + و م ع

ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم غذ الجمعة، تنظم وزارة الداخلية المغربية ووزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية بمراكش، بشراكة مع هيئة المدن المتحدة لفرنسا والمجلس الجهوي لمراكش آسفي، الدورة الثالثة لمناظرة التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه اللقاءات التي ينتظر أن تستقطب أزيد من 450 شخصا، تسعى إلى جمع مجموع الفاعلين في التنمية الترابية وخصوصا الجماعات المحلية، وجمعيات المنتخبين والفاعلين الخواص والإدارات والفاعلين العموميين والمنظمات غير الحكومية.

وستعرف المناظرة التي يترأسها كل من رئيس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن ومساعد عمدة مارسيليا جونرواتا، مشاركة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس ووزير إعداد التراب والعالم القروي والجماعات الترابية الفرنسي جون ميشيل بايلي، وكذا المنتخبين المحليين من البلدين.

يذكر أن التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي الذي يتميز بديناميته واتساع نطاقه يهم حوالي سبعين جماعة مغربية وأخرى فرنسية. حيث سيتناول هذا اللقاء رهانات المناخ والتنمية المستدامة عموما والمجال القروي، كما سيكون مناسبة لتبادل الرأي حول الحكامة المحلية، وكذا حول سياسات التنمية الاقتصادية وسياسات الشباب.

هذا وستتيح المناظرة تسطير حصيلة للتعاون اللامركزي وإعطائه دفعة جديدة من خلال المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك.

 

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مراكش المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي شوف تيفي

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