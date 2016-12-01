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تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 03:19 تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة | حوادث و حقوق
تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة
ذكرت مصادر إعلامية أن بعض التلاميذ أصيبوا مساء اليوم الأربعاء بجروح، إثر اعتداء تعرضوا له من طرف عصابة مدججة بالسيوف، داخل الحافلة التي تقلهم إلى منازلهم، بمدينة وجدة

شوف تيفي
ذكرت مصادر إعلامية أن بعض التلاميذ أصيبوا مساء اليوم الأربعاء بجروح، إثر اعتداء تعرضوا له من طرف عصابة مدججة بالسيوف، داخل الحافلة التي تقلهم إلى منازلهم، بمدينة وجدة

نفس المصادر ذكرت أن التلاميذ يتابعون دراستهم بثانوية السلام بحي الواد الناشف، وقد تفاجأوا بهذا الاعتداء غير المسبوق، مؤكدة أن حالة من الرعب والخوف انتابت التلاميذ، في وقت لم تتأكد بعد الأسباب الحقيقية وراء هذا الاعتداء.

 

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