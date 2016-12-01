تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث ﻿

كشف بحث وطني قدمت نتائجه المندوبية السامية للتخطيط، أن 41% من المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و33% يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، و 5% فقط عبروا عن تطلعهم إلى العمل في القطاع الخاص.

شوف تيفي

كشف بحث وطني قدمت نتائجه المندوبية السامية للتخطيط، أن 41% من المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و33% يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، و 5% فقط عبروا عن تطلعهم إلى العمل في القطاع الخاص.

واعتبر أغلبية الذين شملهم البحث أن فاتورة الماء والكهرباء مرتفعة، فيما طالب المستجوبون بحماية النقل الطرقي والفضاءات الخضراء والغابة.

ولم يخف المستجوبون ضيقهم من بعد وضعف المستشفيات والمدارس، مع التشديد على سوء الاستقبال والرشوة السائدة في المؤسسات الصحية، وضعف مردود التعليم، علما أن 80% من المغاربة سجلوا أطفالهم في التعليم الحكومي.

واعتبر ثلثا المستجوبين أن البطالة والمخدرات، تذكي مظاهر الجريمة المتمثلة في السرقات والعنف الجسدي، بينما يلاحظ أكثر من 50% من المغاربة ارتفاع البطالة، في جميع المؤسسات والمجالات، خاصة قطاع الصحة.

وقال 44% من المستجوبين إن الفقر المدقع حقيقة في محيطهم، ونبه 80% إلى التسول باعتباره ظاهرة بادية للعيان، يردها 45% من المغاربة إلى البطالة، بينما يعتبرها 33% منهم مدرّة للمال الكثير.

وبدا من نتائج البحث، أن المغاربة يشتكون من البطالة وهشاشة العمل وصعوبة الولوج إلى البرامج الاجتماعية، باعتباره عوامل مفسرة لمظاهر الفقر المدقع.

وتجلّت في نتائج البحث مفارقة تتمثل في تعبير نسبة كبيرة عن تأييدهم للمساواة بين الرجل والمرأة، غير أن 87% من المستجوبين عبروا عن رفضهم للمساواة في مسألة الإرث بينهما.

يشار إلى أن البحث يندرج ضمن الخطة التي أرستها الأمم المتحدة لأغلب دول العالم في بداية العام الجاري، حيث يراد منها تحقيق أهداف تتمثل في القضاء على الفقر والمجاعة وإرساء السلام والعدل، وتحقيق تعليم وخدمات صحية جيدة، والمساواة بين الجنسين، والمحافظة على البيئة في عام 2030.