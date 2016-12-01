 تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البام يعتمد على الصكوعا لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق البيجيدي | بوليتيك

''البام'' يعتمد على ''الصكوعا'' لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق ''البيجيدي''

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة | حوادث و حقوق

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث | مجتمع

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث

التلاميذ الكسالى مسموح ليهم يدوزو الباك ليبر.. وهاشنو خصهم يديرو | مجتمع

''التلاميذ الكسالى'' مسموح ليهم يدوزو ''الباك ليبر''.. وهاشنو خصهم يديرو

خطير: عنصريون إيطاليون يمنعون أسرة مغربية من السكن معهم في حي بإيطاليا..وها شنو وقع لوليداتهم الصغار | حوادث و حقوق

خطير: عنصريون إيطاليون يمنعون أسرة مغربية من السكن معهم في حي بإيطاليا..وها شنو وقع لوليداتهم

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية | اقتصاد

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية

مثير.. هذا ما وقع داخل سيارة فاخرة رباعية الدفع في كازا | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما وقع داخل سيارة فاخرة رباعية الدفع في كازا

حملة أمنية في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي الشيشة | مجتمع

حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة''

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 03:11 تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث | مجتمع
تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث
كشف بحث وطني قدمت نتائجه المندوبية السامية للتخطيط، أن 41% من المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و33% يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، و 5% فقط عبروا عن تطلعهم إلى العمل في القطاع الخاص.

 شوف تيفي

كشف بحث وطني قدمت نتائجه المندوبية السامية للتخطيط، أن 41% من المغاربة يفضلون التشغيل الذاتي، و33% يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية، و 5% فقط عبروا عن تطلعهم إلى العمل في القطاع الخاص.

واعتبر أغلبية الذين شملهم البحث أن فاتورة الماء والكهرباء مرتفعة، فيما طالب المستجوبون بحماية النقل الطرقي والفضاءات الخضراء والغابة.
 ولم يخف المستجوبون ضيقهم من بعد وضعف المستشفيات والمدارس، مع التشديد على سوء الاستقبال والرشوة السائدة في المؤسسات الصحية، وضعف مردود التعليم، علما أن 80% من المغاربة سجلوا أطفالهم في التعليم الحكومي.
 واعتبر ثلثا المستجوبين أن البطالة والمخدرات، تذكي مظاهر الجريمة المتمثلة في السرقات والعنف الجسدي، بينما يلاحظ أكثر من 50% من المغاربة ارتفاع البطالة، في جميع المؤسسات والمجالات، خاصة قطاع الصحة.
وقال 44% من المستجوبين إن الفقر المدقع حقيقة في محيطهم، ونبه 80% إلى التسول باعتباره ظاهرة بادية للعيان، يردها 45% من المغاربة إلى البطالة، بينما يعتبرها 33% منهم مدرّة للمال الكثير.
 وبدا من نتائج البحث، أن المغاربة يشتكون من البطالة وهشاشة العمل وصعوبة الولوج إلى البرامج الاجتماعية، باعتباره عوامل مفسرة لمظاهر الفقر المدقع.
 وتجلّت في نتائج البحث مفارقة تتمثل في تعبير نسبة كبيرة عن تأييدهم للمساواة بين الرجل والمرأة، غير أن 87% من المستجوبين عبروا عن رفضهم للمساواة في مسألة الإرث بينهما.
 يشار إلى أن البحث يندرج ضمن الخطة التي أرستها الأمم المتحدة لأغلب دول العالم في بداية العام الجاري، حيث يراد منها تحقيق أهداف تتمثل في القضاء على الفقر والمجاعة وإرساء السلام والعدل، وتحقيق تعليم وخدمات صحية جيدة، والمساواة بين الجنسين، والمحافظة على البيئة في عام 2030.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مندوبية التخطيط المغاربة تقرير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

التلاميذ الكسالى مسموح ليهم يدوزو الباك ليبر.. وهاشنو خصهم يديرو | مجتمع

''التلاميذ الكسالى'' مسموح ليهم يدوزو ''الباك ليبر''.. وهاشنو خصهم يديرو

حملة أمنية في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي الشيشة | مجتمع

حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة''

القراية مشات فيها.. فرض رسوم بجامعة محمد الخامس وها علاش | مجتمع

القراية مشات فيها.. فرض رسوم بجامعة محمد الخامس وها علاش

يهم الوزير الوردي : بالوثيقة / خطير .مستشفى يعطي موعدا لسيدة عجوز مهددة بالعمى للفحص إلى أكتوبر 2017 ..أي بعد سنة من الآن !! | مجتمع

يهم الوزير الوردي : بالوثيقة / خطير .مستشفى يعطي موعدا لسيدة عجوز مهددة بالعمى للفحص إلى أكتوبر 2017 ..أي بعد سنة من الآن !!

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجموعة مطاعم ماكدونالدز بالمغرب تحصل على علامة حلال وهذه هي المراحل التي تمر منها الوجبات التي تُقدم لكم | إيكو بالعربية
منذ 35 دقيقة

مجموعة مطاعم ماكدونالدز بالمغرب تحصل على علامة ''حلال'' وهذه هي المراحل التي تمر منها الوجبات التي تُقدم لكم

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 دجنبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البام يعتمد على الصكوعا لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق البيجيدي | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

''البام'' يعتمد على ''الصكوعا'' لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق ''البيجيدي''

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة | حوادث و حقوق

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث | مجتمع

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث

﻿ ﻿
أمس 16:54 GMT

عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.