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''التلاميذ الكسالى'' مسموح ليهم يدوزو ''الباك ليبر''.. وهاشنو خصهم يديرو

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 02:18 التلاميذ الكسالى مسموح ليهم يدوزو الباك ليبر.. وهاشنو خصهم يديرو | مجتمع
''التلاميذ الكسالى'' مسموح ليهم يدوزو ''الباك ليبر''.. وهاشنو خصهم يديرو
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السماح بالترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2017 ''بصفة مترشحين أحرار، للذين استنفذوا مدة سنتين من العقوبة المتخذة في حقهم، شريطة توفرهم على الشروط

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قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السماح بالترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا لدورة 2017 "بصفة مترشحين أحرار، للذين استنفذوا مدة سنتين من العقوبة المتخذة في حقهم، شريطة توفرهم على الشروط النظامية للترشيح لامتحانات البكالوريا"، وذلك في إطار "مواءمة مدة العقوبة التأديبية المتخذة في حق الغشاشين في امتحانات البكالوريا خلال السنوات الماضية مع المدة القصوى لتلك العقوبة المحددة في سنتين في القانون رقم 02.13 الصادر بتاريخ 25 غشت 2016 والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية"، بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنه "يمكن التأكد من الأهلية للترشح من جديد بالنسبة للذين تم توقيفهم في إطار العقوبات التأديبية لزجر الغش خلال الدورات السابقة، بولوج لائحة المسموح لهم بالترشيح من جديد باستعمال الرقم الوطني للمترشح، وذلك عبر الحيز المخصص لترشيحات الأحرار بالبوابة الإلكترونية للوزارة www.men.gov.ma، وأنها ستخصص الفترة الممتدة من 26 دجنبر 2016 إلى 03 يناير 2017 للتسجيل بالنسبة لهذه الفئة من المترشحين عبر البوابة الإلكترونية للوزارة مع إيداع ملفات الترشيح بالمديريات الإقليمية، على أن يتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا دورة 2017 يوم 12 يناير 2017.

وحددت الوزارة الشروط الواجب توفرها للترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2017 مشيرة إلى أن هذه العملية تتم حصرا على البوابة الإلكترونية للوزارة، منها: الترشح في شعبة لم يسبق الحصول فيها أو في إحدى مسالكها على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح.

ويمكن للمترشحين إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، مؤكدة على ضرورة تضمين ملف الترشيح التزاما مصادق على صحة توقيعه يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

 

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