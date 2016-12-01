خطير: عنصريون إيطاليون يمنعون أسرة مغربية من السكن معهم في حي بإيطاليا..وها شنو وقع لوليداتهم الصغار ﻿

تعرضت أسرة مغربية أمس الثلاثاء بروما لاعتداء عنصري من قبل مجموعة من الإيطاليين رفضوا أن تقتسم معهم الأسرة المغربية شقة سلمتها لهم المصالح الاجتماعية في المدينة.

شوف تيفي

تعرضت أسرة مغربية أمس الثلاثاء بروما لاعتداء عنصري من قبل مجموعة من الإيطاليين رفضوا أن تقتسم معهم الأسرة المغربية شقة سلمتها لهم المصالح الاجتماعية في المدينة.

رب الأسرة سرد القصة لصحيفة "إل ريو" الإسبانية، وقال إن الأسرة تفاجأت أثناء وصولها إلى مدخل العمارة الواقعة بحي "سان بازيليو" الشعبي بمنعها من طرف مجموعة من الأشخاص، رافعين شعارات عنصرية كلها سب وشتم في حق الأسرة المغربية من قبل "عودوا إلى بلدكم" و"لا نريد سود ولا أجانب".

"ما حدث فضيع وأبنائي تعرضوا لصدمة نفسية عنيفة"، يقول رب الأسرة، موضحا أنه انتظر دوره للحصول على سكن اجتماعي من البلدية، لمدة ما يزيد عن خمس سنوات، وأنه لم يكن يتصور بتاتا أنه سيتم استقباله بهذه الطريقة.

المهاجر المغربي المقيم بإيطاليا منذ 13 سنة قال: "أكثر ما يحز في نفسي هو معاملتهم للأطفال، يمكنني أن أتفهم الأسباب التي دفعت بهؤلاء الأشخاص لمنعي من دخول البيت الذي سلمته لي السلطات البلدية، ولكن لا يمكن بتاتا فهم استهداف الأطفال"، قبل أن يضيف "لقد كانوا يصرخون أكثر ويوجهون إلينا مختلف أنواع القذف والشتم كلما لاحظوا أنني كنت أحاول أن أخفف من رعب أبنائي".

وقال في ذات الحوار مع الصحيفة إنه لن يتنازل عن حقه في الحصول على السكن الذي يخوله القانون شرط أن لا يكون بحي سان بازيليو الذي رفع بعض سكانه في وجهه "ارحل إلى بلدك" و"عد من حيث أتيت أيها الأسود" وغيرها من الهتافات العنصرية التي "لم تستثني حتى أطفالي الثلاثة المزدادين بروما".



