 المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

البام يعتمد على الصكوعا لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق البيجيدي | بوليتيك

''البام'' يعتمد على ''الصكوعا'' لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق ''البيجيدي''

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة | حوادث و حقوق

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث | مجتمع

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث

التلاميذ الكسالى مسموح ليهم يدوزو الباك ليبر.. وهاشنو خصهم يديرو | مجتمع

''التلاميذ الكسالى'' مسموح ليهم يدوزو ''الباك ليبر''.. وهاشنو خصهم يديرو

خطير: عنصريون إيطاليون يمنعون أسرة مغربية من السكن معهم في حي بإيطاليا..وها شنو وقع لوليداتهم الصغار | حوادث و حقوق

خطير: عنصريون إيطاليون يمنعون أسرة مغربية من السكن معهم في حي بإيطاليا..وها شنو وقع لوليداتهم

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية | اقتصاد

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية

مثير.. هذا ما وقع داخل سيارة فاخرة رباعية الدفع في كازا | حوادث و حقوق

مثير.. هذا ما وقع داخل سيارة فاخرة رباعية الدفع في كازا

حملة أمنية في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي الشيشة | مجتمع

حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة''

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية

بتاريــخ : 8 دجنبر 2016 / 01:01 المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية | اقتصاد
المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مختبر لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ذات العيار الصغير من حجم 15 إلى 40 مم، وذلك بمقر قسم المعامل المركزية التابع للمكتب

شوف تيفي

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مختبر لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ذات العيار الصغير من حجم 15 إلى 40 مم، وذلك بمقر قسم المعامل المركزية التابع للمكتب بعين البرجة بالدار البيضاء، وذلك في إطار "تطوير وتحسين عمليات معايرة ومراقبة العدادات المائية لزبنائه في المدن والمراكز التي يتدخل فيها"، كما جاء في بلاغ ONEE.

وأوضح المكتب في بلاغه أن هذا المختبر يحتوي على وحدة للمعايرة مجهزة بآليات متطورة تعتمد التكنولوجيا الرقمية الحديثة، مضيفا أن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين درهم، يأتي في إطار المجهودات التي يبذلها المكتب من أجل اقتصاد الماء وتحسين مردودية المنشآت الخاصة بإنتاج وتوزيع الماء الشروب.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ONEE المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

رسميا و بالصورة..باي باي ميديتيل | اقتصاد

رسميا و بالصورة..باي باي ميديتيل

اتصالات المغرب تواصل الريادة ضمن أفضل 70 مقاولة | اقتصاد

''اتصالات المغرب'' تواصل الريادة ضمن أفضل 70 مقاولة

مجموعة البنك الشعبي توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية | اقتصاد

مجموعة ''البنك الشعبي'' توقع اتفاقيتين في نيجيريا وتوسع شبكتها القارية

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة | اقتصاد

بالصور..المكتب الوطني للسكك الحديدية يطلق خدمة ''ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مجموعة مطاعم ماكدونالدز بالمغرب تحصل على علامة حلال وهذه هي المراحل التي تمر منها الوجبات التي تُقدم لكم | إيكو بالعربية
منذ 35 دقيقة

مجموعة مطاعم ماكدونالدز بالمغرب تحصل على علامة ''حلال'' وهذه هي المراحل التي تمر منها الوجبات التي تُقدم لكم

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم : 8 دجنبر 2016

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 دجنبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 08 دجنبر 2016 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

البام يعتمد على الصكوعا لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق البيجيدي | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

''البام'' يعتمد على ''الصكوعا'' لتخفيض عدد النواب البرلمانيين لفريق ''البيجيدي''

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

مراكش تحتضن المناظرة الثالثة للتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي ابتداء من اليوم الخميس وهذه هي

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة | حوادث و حقوق

تلاميذ يتعرضون للاعتداء بالسيوف داخل حافلة في وجدة

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث | مجتمع

تقرير رسمي.. هذا رأي المغاربة في الخدمات المقدمة والرشوة والبطالة والفقر والمخدرات والإرث

﻿ ﻿
أمس 16:54 GMT

عاجل وبالصور.. مهاجر مغربي يضرم النار في جسده أمام السفارة المغربية بالعاصمة الإسبانية مدريد..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.