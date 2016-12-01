المكتب الوطني للماء والكهرباء ينشئ مختبرا لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ﻿

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مختبر لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ذات العيار الصغير من حجم 15 إلى 40 مم، وذلك بمقر قسم المعامل المركزية التابع للمكتب

شوف تيفي

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اليوم الأربعاء، عن إنشاء مختبر لمعايرة ومراقبة العدادات المائية ذات العيار الصغير من حجم 15 إلى 40 مم، وذلك بمقر قسم المعامل المركزية التابع للمكتب بعين البرجة بالدار البيضاء، وذلك في إطار "تطوير وتحسين عمليات معايرة ومراقبة العدادات المائية لزبنائه في المدن والمراكز التي يتدخل فيها"، كما جاء في بلاغ ONEE.

وأوضح المكتب في بلاغه أن هذا المختبر يحتوي على وحدة للمعايرة مجهزة بآليات متطورة تعتمد التكنولوجيا الرقمية الحديثة، مضيفا أن هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته 5 ملايين درهم، يأتي في إطار المجهودات التي يبذلها المكتب من أجل اقتصاد الماء وتحسين مردودية المنشآت الخاصة بإنتاج وتوزيع الماء الشروب.