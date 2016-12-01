مثير.. هذا ما وقع داخل سيارة فاخرة رباعية الدفع في كازا ﻿

تمكنت مصالح الأمن بمنطقة عين الشق أول أمس الاثنين، من إيقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 34 سنة، في حالة تلبس بمحاولة السرقة من داخل سيارة.

"شوف تيفي"



تمكنت مصالح الأمن بمنطقة عين الشق أول أمس الاثنين، من إيقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 34 سنة، في حالة تلبس بمحاولة السرقة من داخل سيارة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من المديرية العامة للأمن الوطني فإن المعني بالأمر وأثناء تواجده رفقة شخص آخر على متن سيارة نوع كولف، على مستوى موقف السيارات الخاص بالمركب التجاري مرجان، حاولا اقتراف سرقة من داخل سيارة نوع Range Rover، وهو ما أثار انتباه عنصرين من فرقة الدراجيين، اللذين تدخلا في حينه وتمكنا من إيقاف المذكور سابقا في حين تمكن رفيقه من الفرار مترجلا بعدما تسبب في حادث بواسطة السيارة التي تحمل أرقاما خارجية.

وأوضح المصدر ذاته بأنه تبين أثناء البحث الأولي على أن الموقوف هو شخص مبحوث عنه بموجب أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، من طرف كل من أمن برشيد ومصالح الدرك الملكي بمراكش وسطات من أجل تكوين عصابة إجرامية وترويج المخدرات وبيع الخمور.

تم إخضاع المعني بالأمر لتدابير الحراسة النظرية من أجل البحث المعمق إلى حين تقديمه إلى القضاء، في حين لا يزال البحث جاريا من أجل توقيف مشاركه الذي تم تحديد هويته.