حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة'' ﻿

شوف تيفي
داهمت فرقة أمنية أحد المقاهي المشهورة بـ "الشيشة" في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء، وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمس فتيات قاصرات، من بينهن اثنتين مبحوث عنهما .
وحسب مصادر متطابقة فإن العملية الأمنية، التي جرت ليلة أمس الثلاثاء، كانت مباغتة، أدت إلى اعتقال 3 مستخدمين في المقاهي التي دوهمت، حيث سيتم التحقيق معهم في القضية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.