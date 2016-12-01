حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة'' ﻿

داهمت فرقة أمنية أحد المقاهي المشهورة بـ ''الشيشة'' في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء، وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمس فتيات قاصرات، من بينهن اثنتين مبحوث عنهما .

شوف تيفي

داهمت فرقة أمنية أحد المقاهي المشهورة بـ "الشيشة" في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء، وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمس فتيات قاصرات، من بينهن اثنتين مبحوث عنهما .

وحسب مصادر متطابقة فإن العملية الأمنية، التي جرت ليلة أمس الثلاثاء، كانت مباغتة، أدت إلى اعتقال 3 مستخدمين في المقاهي التي دوهمت، حيث سيتم التحقيق معهم في القضية.



