 حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة'' ﻿
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حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة''

بتاريــخ : 7 دجنبر 2016 / 23:45 حملة أمنية في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي الشيشة | مجتمع
حملة أمنية في ''شارع للا الياقوت'' بالدار البيضاء.. وها شنو لقاو في مقاهي ''الشيشة''
داهمت فرقة أمنية أحد المقاهي المشهورة بـ ''الشيشة'' في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء، وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمس فتيات قاصرات، من بينهن اثنتين مبحوث عنهما .

شوف تيفي

داهمت فرقة أمنية أحد المقاهي المشهورة بـ "الشيشة" في شارع للا الياقوت بالدار البيضاء، وأسفرت هذه العملية عن اعتقال خمس فتيات قاصرات، من بينهن اثنتين مبحوث عنهما .

وحسب مصادر متطابقة فإن العملية الأمنية، التي جرت ليلة أمس الثلاثاء، كانت مباغتة، أدت إلى اعتقال 3 مستخدمين في المقاهي التي دوهمت، حيث سيتم التحقيق معهم في القضية.

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شوف تيفي مداهمة الشيشة الدار البيضاء اعتقال قاصرات

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